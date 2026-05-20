SALUD
La psicología lo confirma: las personas que evitan las cajas de autopago tienen esta cualidad común
¿Nunca te has preguntado por qué hablar con la cajera mejora la salud mental?
Aunque las cajas de autopago se han convertido en una opción habitual en supermercados y grandes superficies, todavía hay muchas personas que prefieren esperar unos minutos más y ser atendidas por un cajero.
Lejos de ser una cuestión de costumbre o falta de adaptación a la tecnología, la psicología asegura que esta decisión puede esconder una necesidad humana mucho más profunda: el contacto social.
Los expertos explican que quienes optan por una caja tradicional suelen buscar, aunque sea de manera inconsciente, pequeñas interacciones cotidianas que aportan bienestar emocional. Un saludo, una conversación breve o incluso un simple intercambio de palabras con el personal del supermercado puede influir positivamente en el estado de ánimo.
Estas conexiones rápidas y aparentemente insignificantes reciben el nombre de "microcontactos" y tienen un impacto mayor del que parece. En un contexto marcado por el aumento de la soledad no deseada, este tipo de relaciones ayudan a generar una mayor sensación de cercanía y conexión con otras personas.
Además, la conocida teoría de los 'vínculos débiles', desarrollada por el sociólogo Mark Granovetter, sostiene que las relaciones esporádicas con personas poco conocidas pueden abrir la puerta a nuevas oportunidades personales o incluso laborales.
Según esta teoría, muchas oportunidades importantes aparecen gracias a contactos casuales y no necesariamente a través del círculo más cercano.
Elegir una caja atendida por una persona también puede interpretarse como una forma de resistirse al modelo de rapidez e individualismo que domina actualmente. Frente a la inmediatez de las máquinas, algunos consumidores siguen valorando la experiencia humana durante algo tan cotidiano como hacer la compra.
Si bien estas pequeñas interacciones no cambian la vida de forma inmediata, los psicólogos destacan que su acumulación en el tiempo puede contribuir a mejorar el bienestar mental y emocional. Por eso, cada vez más expertos recomiendan mantener este tipo de contactos cotidianos en la rutina diaria, incluso en tareas tan simples como pasar por caja en el supermercado.
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