SALUD

La psicología lo confirma: las personas que nunca hacen la cama suelen tener esta cualidad muy valorada

La psicología explica qué significa realmente no hacer la cama

La psicología lo confirma: las personas que nunca hacen la cama suelen tener esta cualidad muy valorada

La psicología lo confirma: las personas que nunca hacen la cama suelen tener esta cualidad muy valorada

David Cruz

David Cruz

Hacer la cama cada mañana es un hábito que muchas personas destacan como una señal de orden y disciplina. Durante años, se ha asociado a responsabilidad y constancia, y aquellos que la dejan sin hacer suelen recibir críticas o bromas sobre su supuesta pereza. Sin embargo, la psicología propone una visión bastante distinta de este gesto cotidiano.

Diversos estudios apuntan a que no hacer la cama no siempre es sinónimo de desorden, sino que puede reflejar una forma diferente de gestionar la energía mental y las prioridades diarias. Para algunos expertos, este pequeño gesto revela un perfil más flexible y creativo. ¿Lo hubieras imaginado?

El origen de la costumbre de hacer la cama no es que esté ligado a la ciencia: el hábito se popularizó en la Inglaterra victoriana, donde el orden del hogar se asociaba a la disciplina y al estatus social.

Con el paso de los años, se fue convirtiendo en una norma doméstica que la mayoría de nosotros repetimos a diario sin cuestionarnos por qué deberíamos seguir haciéndolo.

En el campo de la psicología cognitiva, algunas investigaciones han concluido que los entornos ligeramente desordenados pueden estimular la creatividad. Estudios realizados en universidades estadounidenses sugieren que el cerebro, cuando está fuera de estructuras rígidas, puede generar ideas más originales y menos previsibles.

¿La explicación? Tiene mucha relación con la llamada fatiga decisional: cada elección que hacemos a lo largo del día consume una pequeña parte de nuestra atención. Reducir ciertos rituales automáticos (como hacer la cama nada más levantarse) puede ayudar a reservar energía mental para otras decisiones más importantes.

Dormitorio piso Terrassa

Dormitorio piso Terrassa / Tucasa.com

También existe un factor relacionado con la salud. Algunos investigadores señalan que dejar la cama abierta durante mayor tiempo permite que se ventile mejor, reduciendo la humedad acumulada durante la noche y dificultando que proliferen ácaros del polvo.

En todo caso, los psicólogos insisten en que este hábito no define la personalidad de nadie y de poco importa hacer la cama a primera hora de la mañana o dejarla sin tocar hastsa la noche: tan solo son diferentes estilos de organización.

TEMAS

