La psicología lo confirma: muchos jubilados mayores de 60 años no son más felices tras dejar de trabajar

Son muchas las personas que piensan en la jubilación como un momento vital en el que se produce el descanso, se alcanza la libertad y se obtiene una vida sin compromisos laborales.

Sin embargo, distintos expertos en psicología del envejecimiento avisan que esta etapa no siempre se vive con felicidad plena y que muchas personas mayores de 60 años experimentan una fuerta pérdida de propósito vital después de abandonar su puesto de trabajo.

Si bien es cierto que disponer de más tiempo libre puede ser una ventaja, varios estudios aseguran que el bienestar emocional de la jubilación depende mucho más del sentido de utilidad y de la rutina cotidiana que de la ausencia de responsabilidades.

Según investigaciones que se encuentran publicadas en 'The Journals of Gerontology', dejar de trabajar puede afectar profundamente al propósito de la vida, sobre todo en aquellas personas cuya identidad estaba muy ligada a su empleo.

Y es que muchos adultos mayores tenían un trabajo que iba mucho más allá de ser una mera fuente de ingresos; los hay que el empleo es reconocimiento, rutina y contacto social.

Jubilados de vacaciones / Freepik.

El problema no es tanto tener mucho tiempo libre, como sí quedarse sin una estructura que dé sentido a los días. Tener un motivo para levantarnos cada mañana y que no sea ir al trabajo. Cuando desaparece la obligación de cumplir horarios, tareas y objetivos, algunas personas sienten un vacío difícil de reemplazar.

Ahora bien, tengamos que cuenta que la jubilación no es lo mismo para todos. Quienes venían de trabajos físicamente agotadores o emocionalmente inestables pueden sentir mucho más alivio y mejorar su calidad de vida si los comparamos con aquellos empleados que estaban cómodos.

Lo recomendable cuando estás a punto de jubilarte es ir reemplazando tu rutina laboral poco a poco con nuevas actividades, como voluntariados, cursos, hobbies o quedadas sociales; y evitar en la medida de lo posible quedarnos todo el día en casa sin hacer nada.