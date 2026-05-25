Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Convocatoria Lista de la FuenteGrupo España Europeo Sub-17Partidos Roland GarrosOrden Juego Roland GarrosPróximo partido Jódar Roland GarrosPichichi Zarra LaLigaBarça descensoPaula BlasiEnrique RiquelmeHorarios MotoGP ItaliaGiro Italia hoyEtapa 16 Giro ItaliaClasificación Giro ItaliaLamine YamalPS StoreConvocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Mercado Fichajes
instagramlinkedin

SALUD

La psicología lo confirma: muchos jubilados mayores de 60 años no son más felices tras dejar de trabajar

Un grave problema cuando somos mayores es la pérdida de un propósito en la vida

Una pareja de jubilados

Una pareja de jubilados

David Cruz

David Cruz

Son muchas las personas que piensan en la jubilación como un momento vital en el que se produce el descanso, se alcanza la libertad y se obtiene una vida sin compromisos laborales.

Sin embargo, distintos expertos en psicología del envejecimiento avisan que esta etapa no siempre se vive con felicidad plena y que muchas personas mayores de 60 años experimentan una fuerta pérdida de propósito vital después de abandonar su puesto de trabajo.

Si bien es cierto que disponer de más tiempo libre puede ser una ventaja, varios estudios aseguran que el bienestar emocional de la jubilación depende mucho más del sentido de utilidad y de la rutina cotidiana que de la ausencia de responsabilidades.

Según investigaciones que se encuentran publicadas en 'The Journals of Gerontology', dejar de trabajar puede afectar profundamente al propósito de la vida, sobre todo en aquellas personas cuya identidad estaba muy ligada a su empleo.

Y es que muchos adultos mayores tenían un trabajo que iba mucho más allá de ser una mera fuente de ingresos; los hay que el empleo es reconocimiento, rutina y contacto social.

Jubilados de vacaciones

Jubilados de vacaciones / Freepik.

El problema no es tanto tener mucho tiempo libre, como sí quedarse sin una estructura que dé sentido a los días. Tener un motivo para levantarnos cada mañana y que no sea ir al trabajo. Cuando desaparece la obligación de cumplir horarios, tareas y objetivos, algunas personas sienten un vacío difícil de reemplazar.

Ahora bien, tengamos que cuenta que la jubilación no es lo mismo para todos. Quienes venían de trabajos físicamente agotadores o emocionalmente inestables pueden sentir mucho más alivio y mejorar su calidad de vida si los comparamos con aquellos empleados que estaban cómodos.

Noticias relacionadas y más

Lo recomendable cuando estás a punto de jubilarte es ir reemplazando tu rutina laboral poco a poco con nuevas actividades, como voluntariados, cursos, hobbies o quedadas sociales; y evitar en la medida de lo posible quedarnos todo el día en casa sin hacer nada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Caos y tiroteo en Badalona: detenidos unos ladrones tras robar un coche y embestir a los Mossos
  2. Jordi Wild, tras los cánticos contra Pedro Sánchez durante el Dogfight: 'Es libertad de expresión
  3. La UE confirma la medida que afecta a bares y restaurantes, a partir del 12 de agosto: no podrán servir esto
  4. Adiós a la ducha de plato: la tendencia de 2026 que transforma el baño con más estilo y comodidad
  5. María (25 años), hija de Pep Guardiola: 'Mi padre y yo bromeamos diciendo que heredé su cabezonería. Cuando nos proponemos algo, lo perseguimos hasta lograrlo
  6. Entrará en vigor: La UE cambia las normas y pagará automáticamente a los españoles que reciclen su ropa
  7. Se mudaron a un centro de cuidados en Tailandia al superar los 70 y lo ven como una decisión que les dio tranquilidad de cara al futuro
  8. José Elías, empresario, sobre el error que cometen los directores: 'Yo contrato gente que me dé mil vueltas en lo suyo

La psicología lo confirma: muchos jubilados mayores de 60 años no son más felices tras dejar de trabajar

La psicología lo confirma: muchos jubilados mayores de 60 años no son más felices tras dejar de trabajar

Fin de la licencia de conducir como la conocíamos: solo podrán renovarla quienes hagan este trámite obligatorio

Fin de la licencia de conducir como la conocíamos: solo podrán renovarla quienes hagan este trámite obligatorio

El sencillo truco casero con una moneda que promete mejorar la señal WiFi en toda la casa

El sencillo truco casero con una moneda que promete mejorar la señal WiFi en toda la casa

Ni San Sebastián ni Pamplona: esta joya natural de Navarra se ha convertido en un paraíso gastronómico

Ni San Sebastián ni Pamplona: esta joya natural de Navarra se ha convertido en un paraíso gastronómico

La norma que muchos inquilinos desconocen: irte antes del alquiler puede salirte caro

La norma que muchos inquilinos desconocen: irte antes del alquiler puede salirte caro

Ya es oficial: las inspecciones puerta a puerta llegarán para comprobar si los pensionistas cumplen con los requisitos

Ya es oficial: las inspecciones puerta a puerta llegarán para comprobar si los pensionistas cumplen con los requisitos

Un entrenador personal revela cómo detectar la mejor sandía: "Fíjate en estas manchas marrones"

Un entrenador personal revela cómo detectar la mejor sandía: "Fíjate en estas manchas marrones"

Ya es oficial: la Unión Europea limitará ayudas sociales a quienes no trabajen

Ya es oficial: la Unión Europea limitará ayudas sociales a quienes no trabajen