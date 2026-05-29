La psicología lo tiene claro: tomar notas a mano en reuniones no es una costumbre anticuada y puede revelar una mente más analítica

Ver a alguien sacar un bloc de notas y un bolígrafo en plena reunión puede parecer algo propio de otra época, sobre todo ahora que lo normal es recurrir al portátil, el móvil o una tablet.

Sin embargo, la psicología lleva tiempo señalando que escribir a mano no es una costumbre desfasada, sino una forma de implicarse más en la información. Al no poder transcribir todo de manera automática, el cerebro se ve obligado a escuchar mejor, seleccionar lo importante y procesar las ideas con mayor profundidad.

Apuntar a mano no quiere decir que seas antiguado

Tomar notas a mano en una reunión implica mucho más que escribir. Frente al teclado, que permite registrar casi todo al instante, el bolígrafo obliga a filtrar la información mientras sucede. No hay espacio para copiar cada frase al detalle, así que quien escribe tiene que escuchar con atención, resumir y decidir qué ideas son realmente importantes.

Ese pequeño esfuerzo cambia por completo la forma en que el cerebro procesa la conversación. Las notas manuscritas no funcionan como una transcripción literal, sino como una interpretación activa de lo que se está hablando. Mientras la reunión avanza, la persona organiza conceptos, detecta prioridades y transforma datos dispersos en información con sentido.

Escribir con la mano aumenta la inteligencia infantil / SPORT

Esa es una de las razones por las que muchos especialistas relacionan la escritura manual con una mayor capacidad de análisis y comprensión. Diversas investigaciones recogidas por National Geographic apuntan a que escribir a mano estimula más áreas del cerebro y favorece la retención de la información frente al uso del teclado.

En la misma línea, la profesora Naomi Baron, de la Universidad Americana de Washington D. C., destaca que gran parte de los estudios sobre memoria y escritura coinciden en algo: solemos recordar mejor aquello que hemos escrito a mano que lo que simplemente hemos tecleado.