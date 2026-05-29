Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Anthony GordonJodar - MichelsenLibres MotoGP ItaliaHorarios MotoGP ItaliaJulián ÁlvarezGordonMapi LeónLista Scaloni ArgentinaNoticias BarçaAlexia PutellasOna BatlleMercado de fichajesClasificación Giro ItaliaEtapa 19 Giro de ItaliaGrupo España Europeo Sub-17Ranking ATP hoyAsí juega Antonhy GordonXavi PascualCuándo juega JodarDinero Ramos SevillaRiquelme FlorentinoKilian JornetPlayoffs ascenso Primera RFEFRafa NadalHija GuardiolaMaldiniPS StoreConvocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Cuándo juega España
instagramlinkedin

Psicología

La psicología lo tiene claro: tomar notas a mano en reuniones no es una costumbre anticuada y puede revelar una mente más analítica

Diversos estudios apuntan a que escribir a mano favorece la comprensión, el procesamiento de ideas y una atención más profunda frente a la simple transcripción digital

psicólogo

psicólogo

Ramón Gutiérrez

Ramón Gutiérrez

Ver a alguien sacar un bloc de notas y un bolígrafo en plena reunión puede parecer algo propio de otra época, sobre todo ahora que lo normal es recurrir al portátil, el móvil o una tablet.

Sin embargo, la psicología lleva tiempo señalando que escribir a mano no es una costumbre desfasada, sino una forma de implicarse más en la información. Al no poder transcribir todo de manera automática, el cerebro se ve obligado a escuchar mejor, seleccionar lo importante y procesar las ideas con mayor profundidad.

Apuntar a mano no quiere decir que seas antiguado

Tomar notas a mano en una reunión implica mucho más que escribir. Frente al teclado, que permite registrar casi todo al instante, el bolígrafo obliga a filtrar la información mientras sucede. No hay espacio para copiar cada frase al detalle, así que quien escribe tiene que escuchar con atención, resumir y decidir qué ideas son realmente importantes.

Ese pequeño esfuerzo cambia por completo la forma en que el cerebro procesa la conversación. Las notas manuscritas no funcionan como una transcripción literal, sino como una interpretación activa de lo que se está hablando. Mientras la reunión avanza, la persona organiza conceptos, detecta prioridades y transforma datos dispersos en información con sentido.

Escribir con la mano aumenta la inteligencia infantil

Escribir con la mano aumenta la inteligencia infantil / SPORT

Esa es una de las razones por las que muchos especialistas relacionan la escritura manual con una mayor capacidad de análisis y comprensión. Diversas investigaciones recogidas por National Geographic apuntan a que escribir a mano estimula más áreas del cerebro y favorece la retención de la información frente al uso del teclado.

Noticias relacionadas y más

En la misma línea, la profesora Naomi Baron, de la Universidad Americana de Washington D. C., destaca que gran parte de los estudios sobre memoria y escritura coinciden en algo: solemos recordar mejor aquello que hemos escrito a mano que lo que simplemente hemos tecleado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Confirmado: los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión a partir de 2027
  2. Adiós a la ducha de plato: la tendencia de 2026 que transforma el baño con más estilo y comodidad
  3. María (25 años), hija de Pep Guardiola: 'El fútbol nunca fue solo un deporte. Decidió dónde vivíamos, con qué frecuencia nos mudábamos, los idiomas que aprendimos, los amigos que hicimos y las emociones que sentimos
  4. Sale a la luz la conversación de Jonathan Andic con el 112 tras la caída mortal de su padre: 'Ayuda, mi padre se ha caído
  5. El pueblo de Soria perfecto para una escapada: murallas medievales, castillo y torreznos espectaculares
  6. Trump bloquea a España uno de los aviones más potentes del Ejército
  7. Ni residencia ni vivir solo: este hombre de 84 años sorprende con su solución para envejecer acompañado
  8. España retrasa la edad de jubilación de 64 años y 10 meses: esta es la nueva edad para el 2027

La psicología lo tiene claro: tomar notas a mano en reuniones no es una costumbre anticuada y puede revelar una mente más analítica

La psicología lo tiene claro: tomar notas a mano en reuniones no es una costumbre anticuada y puede revelar una mente más analítica

Buenas noticias para los mayores de 45 años y jóvenes en paro: tendrán prioridad en las nuevas políticas de empleo

Buenas noticias para los mayores de 45 años y jóvenes en paro: tendrán prioridad en las nuevas políticas de empleo

Precio del euríbor hoy, 29 de mayo de 2026: la cuota preocupa a los hipotecados

Precio del euríbor hoy, 29 de mayo de 2026: la cuota preocupa a los hipotecados

Precio de la gasolina y diésel hoy, 29 de mayo: estas son las gasolineras más baratas en España

Precio de la gasolina y diésel hoy, 29 de mayo: estas son las gasolineras más baratas en España

Multado con 600 euros por no respetar la bajada de velocidad obligatoria que ya recoge el BOE: la Guardia Civil extrema las precauciones

Multado con 600 euros por no respetar la bajada de velocidad obligatoria que ya recoge el BOE: la Guardia Civil extrema las precauciones

Precio de la luz para hoy, 29 de mayo: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para hoy, 29 de mayo: las horas más baratas y más caras

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra en Irán, en directo | Trump amenaza: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"

Guerra en Irán, en directo | Trump amenaza: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"