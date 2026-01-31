La psicóloga Silvia Severino, sobre hacer favores a los demás: "A la cuarta ya no lo verá como ayuda, sino como obligación"

En el mundo de las relaciones, es común que las personas se ayuden entre sí en aras de fortalecer los vínculos, pero el exceso de ciertas conductas, como la generosidad, puede devenir en un decaimiento de la salud mental.

Así lo señala la psicóloga Silvia Severino, quien ha hecho uso de sus redes sociales para compartir un mensaje a aquellas personas que acostumbran a proveer asistencia sin límite alguno y, en consecuencia, se terminan fatigando.

"Nunca hagas más de tres favores a la misma persona, porque a la cuarta ya no lo verá como ayuda, sino como obligación", enfatiza en primera instancia, asegurando que la costumbre acaba por pesar más que la propia sensación de agradecimiento por recibir una ayuda.

"Cuando ayudamos, sin medida, sin pausa y sin límite, el otro deja de percibir el esfuerzo, y empieza a dar por hecho algo que a ti te está costando tiempo, energía y paz mental", continúa en su publicación.

"Detrás de ese 'Yo puedo con todo' o 'Tranquilo, no pasa nada, yo te ayudo', suele haber una necesidad mucho más profunda. Detrás, hay un miedo a decepcionar al otro, a perder el afecto del otro e, incluso, a sentirte inútil si no estás ayudando al otro a resolver sus conflictos del día a día. Pero cuando damos desde el agotamiento, lo que damos deja de ser generosidad y se convierte en autoabandono", prosigue.

Posteriormente, Severino asegura que trazar límites no es egoísmo, sino una forma de cuidarse a uno mismo. "Para mí, cuando digo no a las necesidades del otro, es una forma de cuidarme a mí misma", finaliza.