Una psicóloga explica un problema creciente entre las mujeres y el sexo: "Cada vez son más"

Con el aparentemente interminable aumento de la globalización de las redes sociales, cada vez son más las personas jóvenes con acceso a ellas, y provocando que las muchos hayan pasado más años frente a ellas.

A menudo, absorbiendo información poco realista, pero que alimenta unas expectativas que a la larga nos pueden pasar factura. Recibiendo mensajes de cómo llevar una vida ideal cuando no hay que alcanzarla para, precisamente, que sea ideal.

Esto mismo ocurre con la vida sexual. Cada vez más personas se preocupan por no tener una vida sexual que ellas consideran idónea en base a los mensajes que han ido recibiendo a lo largo de su vida.

Y esto mismo lo explica Mara Sánchez, psicóloga: "Cada vez son más las personas que encuentro en terapia que acuden con la idea de que no mantienen relaciones sexuales tan frecuentes con sus parejas como deberían", asegura.

"Especialmente es una queja que estoy encontrando en mujeres jóvenes que han crecido con la idea de que deberían tener un nivel de deseo elevado, porque son jóvenes y al fin y al cabo están bien con sus parejas", agrega la experta, reflejando la preocupación de muchas mujeres jóvenes que no sienten ese deseo alto que creen que deberían tener.

"Las relaciones de pareja en las que no hay actividad sexual son más frecuentes de lo que mucha gente piensa", asegura Mara. "Suele ocurrir porque para muchas personas las relaciones sexuales pueden ser consideradas importantes, pero no son urgentes. Si tenemos que tachar algo de la lista, solemos restar horas al sueño y al placer", concluye tajante.