Soy psicóloga y analizo la relación entre Bayan y Eros de 'La Isla de las Tentaciones': "Contar algo sin emoción..."

'La Isla de las Tentaciones' es un programa de televisión presentado por Sandra Barneda, en el que cinco parejas viajan a una isla tropical junto a varios chicos y chicas, para poner a prueba su relación. Pese a que el objetivo es fortalecer la relación resistiéndose a las tentaciones, que son los solteros y solteras, una gran mayoría salen solos, o de la mano de un nuevo amor.

El perfil de los concursantes es altamente interesante para los psicólogos aficionados al programa, pues retratan algunos de los problemas más habituales entre las parejas. Por este motivo, Claudia Nicolasa, que cuenta con un perfil con más de 120.000 seguidores en TikTok (@claudianicolasa), ha analizado la relación entre los dos jóvenes.

Este lunes 20 de enero se emite la tercera entrega de la octava temporada del reality y ya hay las primeras muestras de que es posible que alguna de las parejas termine rompiéndose por la tentación en ambas villas.

El análisis psicológico de Bayan y Eros

Una de las que se encuentran en la cuerda floja es la que mantienen, de momento, Bayan y Eros, que ya llegaba tocada tras diversos episodios de infidelidad de él, aunque siempre ha gozado del perdón de la chica: "Sabemos que contar algo sin emoción, sin dolor o incluso mostrando la emoción contraria, en este caso, sonreír, puede ser un indicador de mecanismo de defensa", explica la psicóloga.

Por este motivo, Claudia cree que Bayan puede que no sea totalmente consciente de una situación poco sana a nivel emocional y que en su lugar prefiera pensar: "Voy a guardar esto que no me gusta en el cajón y voy a hacer como que no existe para poder quedarme aquí".

Respecto a su pareja, Eros, destaca su carácter celoso, algo que lo relaciona directamente con sus episodios de infidelidad: "Como en su cabeza conviven con este tipo de pensamientos, de impulsos y de deseos, con los cuales a veces batallan, pueden llegar a creer que las demás personas también lidian con la misma realidad interna", comenta. También destaca que es de pensamiento cerrado y que se toma cualquier acto que haga Bayan como una provocación, como ponerse un escote o un tanga.

Sea como sea, Claudia deja claro que este tipo de relación es absolutamente poco recomendable, pues tiene grandes carencias emocionales que se superan dando una patada hacia adelante, en lugar de parar a reflexionar sobre lo que cada uno está viviendo al lado del otro y si realmente le hace bien.