Prueba la comida favorita de los hermanos Williams y valora su experiencia: "Qué bueno está"

El año pasado el delantero del Athletic Club, Iñaki Williams, publicaba un vídeo en su perfil de Instagram donde grababa a su hermano Nico comiendo un alimento llamado fufu en casa de sus padres y haciendo broma: "¡Power!", gritaba el futbolista de Bilbao.

Ahora, la usuaria de TikTok, @aquisandrax ha subido un video reacción en el que come este plato típico africano, como Ghana, país de origen de los padres de las estrellas del Athletic, y hace una valoración de su experiencia.

"Se come en muchos países de África", puntualiza Sandra. También comenta que es el sustitutivo del pan en estas regiones, pero que se trata de una especie de masa "que se puede hacer de yuca o de plátano", entre otros alimentos.

En realidad esta "masa" es una pasta hecha a partir de almidones que se hierven y se mezclan hasta que se consigue la textura suave y "superpegajosita", como la define y muestra a cámara Sandra: "Esto se come con las manos", comenta mientras enseña cómo se adhiere a sus dedos.

Fufu con egusí, receta típica africana.

Lo usa para mojar en un plato de egusí de carne de cordero, otro plato típico del continente africano que consiste en un tipo de estofado con caldo que se puede hacer con diferentes carnes y resalta que se debe comer sin masticar (el fufu). Por ejemplo, en el caso de los Williams lo combinaron con un guiso de pollo casero. De hecho, es tan característico y nutritivo que en alguna ocasión Nico ha comentado que es su plato favorito: "Nadie va a saber lo que es. Lo hace mi madre y me viene muy bien para los partidos", explicaba en el pasado.

Ciertamente, al provenir de fuentes con una alta cantidad de hidratos de carbono es el alimento ideal para ingerir previamente a un esfuerzo físico importante, como lo son los partidos en Bilbao. Además, combinado con el guiso, proporciona una perfecta comida gracias al aporte de proteínas animales provenientes de la carne.

No obstante, no esperes dejar de mancharte si decides comer algo así, pues Sandra no duda en introducir los dedos con la masa de yuca en el caldo del plato de cordero: "Qué bueno está", indica en un momento dado del documento. De hecho, este es uno de los comentarios más repetidos del vídeo: "Me daría ansiedad que se me metiera la comida debajo de las uñas", apunta una seguidora.

Otra pregunta si se vería muy grave el hecho de comerlo con cubiertos: "Qué tanta ofensa cultural sea comerlo con tenedor?, es que se ve muy bueeeeeno pero no me gusta la sensación de tener las manos sucias", apunta. Finalmente, la tiktoker deja una interesante reflexión para contestar a alguien que le pregunta que por qué no se puede usar una cuchara: "Al igual que no comes paella con palillos chinos, es parte de su cultura", sentencia.