¿Quieres formar parte del proyecto impulsado por Jordi Alba y Thiago Alcántara? Esta es la oferta de trabajo

Cada vez existen más ofertas de empleo poco convencionales, entre ellos en el mundo del deporte, donde los clubes buscan perfiles capaces de ir mucho más allá de la gestión tradicional. Ahora, Impulsyn ha publicado en LinkedIn una vacante como Director/a General de club de fútbol.

La oportunidad está vinculada a CE L'Hospitalet, un club de 3ª RFEF que se presenta como una entidad con "potencial infinito" y con un impacto real en su ciudad. Además, se definen como "muy ambiciosos porque saben que todo se puede conseguir trabajando duro".

El club deja claro que no se trata de una posición ejecutiva convencional, sino de un proyecto de construcción a largo plazo: "Si buscas un cargo, esto no es para ti. Si buscas un proyecto, sigue leyendo".

El rol de Director General se plantea como el máximo responsable ejecutivo del club. Será la persona encargada de conectar la visión del Board of Directors con la realidad del día a día, actuando como único punto de contacto y garantizando que la estrategia global se ejecute de forma coherente.

Entre sus responsabilidades principales se encuentra liderar la estrategia del club integrando deporte, negocio y valores, además de generar ingresos mediante patrocinadores, partnerships y desarrollo comercial. También deberá abrir puertas, cerrar acuerdos y hacer crecer las distintas vías de financiación del proyecto.

Otra parte clave del rol será la gestión de proyectos estratégicos con entidades privadas y públicas, así como la representación institucional del club en coordinación con la presidencia. El Director General deberá reportar semanalmente al Board mediante KPIs integrados de las áreas deportiva y de negocio, asegurando una visión completa del rendimiento del proyecto.

En cuanto al perfil, se busca una persona con experiencia demostrable en desarrollo de negocio, capaz de haber captado desde 0 a cientos de miles de euros en patrocinio y partnerships. También se valora la capacidad de crear procesos, estructurar organizaciones y ejecutar con consistencia, además de visión estratégica a 3-5 años, liderazgo transversal y habilidades de representación en entornos tanto corporativos como deportivos.

El proyecto cuenta con un respaldo de alto nivel, con la implicación de Jordi Alba, Thiago Alcántara, Oscar Pierre y Gonzalo Álvarez como impulsores. La entidad ofrece la "oportunidad de construir un club desde sus cimientos, con autonomía real, apoyo del Board y la posibilidad de escribir una de esas historias que empiezan desde abajo".

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El proceso de candidatura exige enviar el CV junto con una breve nota (máximo 300 palabras) explicando la motivación personal y el encaje en el proyecto. La empresa insiste en que no buscan perfiles genéricos, sino personas con identidad propia y visión clara. El mensaje final resume el espíritu de la oferta: "Son los de abajo. Y van para arriba. CE L’Hospitalet - Aquí nadie nació campeón".