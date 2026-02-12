Cómo protegerse del viento extremo: consejos de Protección Civil y Meteocat

Los responsables de Protección Civil y el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) han publicado en las últimas horas una serie de recomendaciones de autoprotección ante el episodio de viento extremo que afecta este jueves 12 de febrero a varias zonas del litoral y prelitoral catalán, especialmente al Área Metropolitana de Barcelona y al Maresme.

La alerta se produce después de previsiones de rachas que ya superan los 100 kilómetros por hora en puntos como Badalona, lo que supone un riesgo elevado tanto en ciudades como en zonas muy poco acostumbradas a este tipo de fenómenos meteorológicos.

¿Cómo actuar en caso de viento fuerte?

Este tipo de temporales puede provocar la caída de árboles, mobiliario urbano, señales de tráfico o elementos de fachadas, de ahí que sea muy recomendable reducir la movilidad al máximo y extremar las precauciones al máximo. Sin ir más lejos, se ha suspendido la actividad educativa y aquella sanitaria que no sea considerada urgente.

Entre las principales recomendaciones del hogar, Protección Civil aconseja cerrar bien puertas y ventanas, recoger objetos de balcones y terrazas (incluyendo macetas y toldos) y asegurar cualquier elemento que pueda desprenderse por la acción del viento.

En el exterior, se recomienda evitar paseos por zonas arboledas, obras o lugares con estructuras inestables ya que pueden caer sobre personas. Sobre todo en estos momentos con la tierra saturada de agua, aumentando el riesgo de caída de árboles.

También se pide mantener distancia con farolas, contenedores, grúas, motos o coches aparcados, ya que en casos extremos, pueden volcar o desplazarse por la fuerza del viento.

¿Y por qué se pide limitar los desplazamientos no esenciales? En carretera, el viento puede provocar movimientos que causen accidentes. Si es imprescindible conducir, se debe mantener una distancia lateral de seguridad, reducir la velocidad y extremar la prudencia, sobre todo en adelantamientos o al cruzarse con vehículos pesados.