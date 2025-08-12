DGT
Cómo proteger estos elementos del coche frente las altas temperaturas
El calor intenso afecta a la capacidad del conductor y los elementos del vehículo
Las altas temperaturas afectan a las capacidades que tienen los conductores al volante de un vehículo. Según un informe de la Fundación Española para la Seguridad Vial (FESVIAL), las consecuencias de conducir con una temperatura de 30 grados en el interior del vehículo se comparan a circular con una tasa de 0,29 de alcohol.
En este contexto, los efectos de la calor pueden provocar sobre los conductores un aumento de los errores en circulación, así como un incremento del tiempo de reacción, distracciones o dificultad en la percepción de señales en carretera.
Además, la subida de temperatura en el vehículo puede provocar un desgaste en determinados elementos. La batería, los neumáticos o el sistema de frenado son algunos de los componentes que sufren ante el aumento de los termómetros.
La Dirección General de Tráfico (DGT) recomienda extremar las precauciones, ya que el calor puede influir directamente en el rendimiento del vehículo. La empresa especializada 'Norauto', ha advertido de que la batería del coche se descarga con más facilidad en verano cuando se aproxima al final de su vida útil.
Por otra parte, los neumáticos en mal estado incrementan la posibilidad de sufrir un reventón. Entre las revisiones más importantes, también se encuentra la debida comprobación de refrigerante, aceite o líquido de frenos para mantener la seguridad.
También es importante evitar una exposición continuada al sol de nuestro vehículo. Esta situación acelera el deterioro del salpicadero, gomas, escobillas y componentes electrónicos, entre otros.
Por este motivo, es recomendable aparcar el vehículo en la sombra, de forma completa y siempre que sea posible. En todo caso, puedes utilizar parasoles para reducir la exposición solar.
Finalmente, si este verano viajas a una población cerca de la costa, es aconsejable proteger el vehículo de la humedad. Para cuidar tu coche de este clima, puedes utilizar una cubierta y mantener el interior del vehículo seco y ventilado.
