Protección Civil mandará una ES-Alert por el viento en Catalunya: Clases suspendidas y recomendación de teletrabajo el jueves

El tiempo adverso en Catalunya ha obligado a las autoridades a lanzar una advertencia a los móviles de la población para advertir de la situación en todo el país por culpa del viento. Por este motivo, los catalanes recibirán una ES-Alert que avisará de la situación y de las medidas aplicadas por Protección Civil de cara a las próximas horas.

Se trata de el siguiente paso después de activar el plan Ventcat para episodios como el que se está viviendo estas últimas horas. Este plan viene después de que el Meteocat advirtiera de que las rachas de viento de cara al jueves 12 de febrero pueden superar los 100 kilómetros por hora en gran parte del territorio.

En este sentido, Núria Parlon, consejera de Interior, ha informado de que se suspende la actividad educativa, universitaria y deportiva, a tenor de la petición de reducir los desplazamientos el máximo posible. Así, también se ha recomendado el teletrabajo, a falta de saber potenciales nuevas medidas después de la reunión del Govern que se celebrará esta tarde.

Será entonces cuando se enviará la alerta a los móviles, anunciando cualquier nueva medida que se tome en consideración, desde las 00 horas de este jueves, hasta las 20 horas, cuando se espera que el viento amaine y permite regresar a la normalidad ya de cara al viernes 13.

"Mañana tendremos un día más complicado que el miércoles", advertía en Catalunya Ràdio el subdirector de programas de Protección Civil, Sergio Delgado, en especial "en el Área Metropolitana de Barcelona", pues es donde más población se concentra.

Viento en Barcelona. / ·

En este sentido, Santi Segalà, jefe del Área de Predicción del Meteocat, ha apuntado que se trata de un temporal de "primera categoría" y que afectará a toda Catalunya. Sin embargo, será en el este y en el litoral las zonas donde es más probable que se deje notar, con avisos amarillos y naranjas de la AEMET, que se suman a los avisos por temporal marítimo.

El Meteocat ha elevado el aviso al nivel máximo, con avisos de color rojo en toda la Costa Central, el centro del territorio y las comarcas prepirenaicas y del Pirineo. El resto, lejos de librarse, vivirá una alerta naranja, a excepción del Baix Empordà, Baix Ebre y Montsià, donde el aviso se queda en el rango mínimo.

Con el paso de las horas, amainará y, aunque el viernes se espera que mejore la situación, la agencia catalana advierte de que el sábado podría volver a repetirse la situación de "fuerte viento de componente norte".