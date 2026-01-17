Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Protección Civil "llama a la prudencia" por el tiempo del fin de semana en Catalunya: Estado del INUNCAT, NEUCAT y ALLAUCAT

La organización para garantizar la seguridad pública advierte de los peligros de la inestabilidad del sábado y el domingo y pide precaución a la población

Protecció Civil alerta por la posibilidad de una crecida súbita de ríos y rieras y las nevadas.

Protecció Civil alerta por la posibilidad de una crecida súbita de ríos y rieras y las nevadas.

Pol Langa

Pol Langa

A lo largo de la semana los expertos en meteorología y las agencias pusieron el acento en la posible situación de inestabilidad que se esperaba este fin de semana en algunos puntos de la península y la realidad les ha dado la razón, con lluvias en el mediterráneo que sobre todo afectan a Catalunya.

Por eso, en este punto del territorio, las autoridades han lanzado una advertencia durante las últimas horas. En concreto, Protecció Civil ha activado el plan INUNCAT y el NEUCAT ante la posibilidad de acumulación de agua el sábado y el domingo, y por posibilidad de nevadas en el Pirineo. "Protección Civil llama a la prudencia y a informarse de las predicciones meteorológicas y del estado de la red viaria antes de desplazarse", comenta en un comunicado emitido el viernes.

Cómo conducir de forma segura en días de lluvia

Protecció Civil activa el plan INUNCAT.

Respecto al sábado, aseguraba que "hay avisos por intensidad de lluvia mañana sábado en el que se pueden superar los 20 litros en 30 minutos en comarcas del litoral y prelitoral sur durante la madrugada, ya partir de la mañana casi en toda la mitad sur de Catalunya con especial atención al litoral y prelitoral de Tarragona".

El peligro que entrañan este tipo de situaciones, comentan, es que pueda provocar un incremento del caudal de los ríos y rieras que tanto daño hacen en las poblaciones cercanas a sus desembocaduras, motivo por el que durante el viernes se empezaron a "hacer maniobras para desembolsar algunos pantanos de las cuencas internas".

Una furgoneta embarrancada por la crecida de un río durante un temporal pasado en Catalunya.

Una furgoneta embarrancada por la crecida de un río durante un temporal pasado en Catalunya.

De la misma manera, también apunta a tener precaución debido al oleaje: "Sobre todo a partir del sábado por la noche en el Alt Empordà, y se mantendrá todo el domingo con olas de más de 2.5 metros en el Alt y Baix Empordà", algo que irá a más durante la semana próxima.

¿Activación del plan ALLAUCAT?

En el caso del Pirineo y Prepirineo, el mayor peligro se encuentra en la posibilidad de aludes, ya que "la cota de nieve en algunos valles de la vertiente sur del Pirineo occidental podrá bajar en torno a los 1.000 metros".

Imagen de un alud

Imagen de un alud

En estos casos, la recomendación a la hora de desplazarse es "llevar el vehículo con el depósito lleno, ropa de abrigo, cadenas y agua" para tener provisiones en caso de sufrir algún percance que obligue a estar dentro del coche varias horas.

Aunque no se espera que puedan producirse grandes aludes, motivo por el que no se ha activado el plan ALLAUCAT en ninguna fase, piden "extremar las precauciones en montaña sobre todo fuera de las zonas de pistas no controladas", en especial en cotas altas.

