Protección Civil advierte de los avisos en el Mediterráneo: "Fenómenos meteorológicos adversos las próximas 24 horas"

España sigue sumida en un carrusel de borrascas atlánticas que provocan cielos nubosos, chubascos y vientos en gran parte del país. Las imágenes de la jornada del miércoles con numerosos árboles caídos en puntos diversos de la geografía ibérica permiten hacerse una idea de la importancia de respetar las alertas que emiten las autoridades.

En este sentido, Protección Civil ya advertía al inicio de la semana que los siguientes días estarían marcados por Kristin, el último frente que ha permitido, además, ver como nevaba en ciudades como León y Madrid, aunque lo más relevante son las rachas de más de 100 km/h en Galicia, Andalucía, el sur de la Comunitat Valenciana y otras regiones autónomas.

La previsión meteorológica para las próximas horas permite ver cómo poco a poco se va recuperando la normalidad, aunque siguen habiendo avisos activos. La AEMET apunta que "los próximos días continuaremos bajo la influencia de borrascas atlánticas, que volverán a traer lluvias abundantes, vientos muy fuertes, temporal marítimo y nieve a las montañas".

Por eso, desde Protección Civil avisan de la posibilidad de rachas de viento fuertes en el tercio sur del país, de 90 o 100 km/h en Almería, Granada y Murcia, motivo por el cual hay abierta una alerta naranja. Tampoco hay que obviar la alarma amarilla la zona de "Andalucía central y oriental, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, meseta de Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, Tarragona y Teruel", con vientos de entre 70 y 80 km/h.

La lluvia puede generar ciertos problemas en Andalucía, con una alerta moderada en "Albacete, Cádiz, Granada, Jaén y Málaga", aunque lo que más preocupa es el temporal marítimo, con riesgo moderado en "Galicia, litoral cantábrico, Granada, Málaga y Murcia", y con menor intensidad en "Alicante, Baleares, Cádiz, Canarias, Ceuta, Málaga y Melilla".

Avisos del Meteocat para el fin de semana

En Catalunya, aunque no se esperan golpes de viento tan fuertes como en algunos puntos del sur del Mediterráneo o el noroeste peninsular, el Meteocat también ha lanzado un aviso. En este caso, sin embargo, está previsto para el fin de semana.

A partir del viernes, el fenómeno afectará a comarcas de la costa central, como el Baix Llobregat o el Baix Penedès, y del interior, en el Alt Penedès y l'Anoia. Ya de cara al sábado, la situación se complica y se extenderá hacia el sur, implicando también al Tarragonès y el Baix Camp, el Alt Camp y la Conca de Barberà.