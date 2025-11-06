TIEMPO
Protecció Civil activa el plan Inuncat y pone en alerta a Cataluña por lluvias torrenciales: “Aumentarán las acumulaciones"
Cataluña se encuentra en alerta máxima
Cataluña se encuentra en alerta máxima ante un nuevo episodio de lluvias torrenciales que está afectando a gran parte del territorio. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha advertido que se esperan precipitaciones intensas que podrían superar los 40 litros por metro cuadrado en 30 minutos, con un nivel de peligro de 4 sobre 6, lo que indica una situación de riesgo elevado.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso naranja por lluvias muy fuertes, con acumulaciones que podrían llegar a los 60 litros por metro cuadrado en una hora. Los chubascos más intensos se esperan durante la madrugada y la mañana del jueves, especialmente en el litoral y prelitoral central.
Ante este escenario, la Generalitat de Catalunya ha activado en fase de alerta el Plan Especial de Emergencias por Inundaciones en Catalunya (INUNCAT).
Además, Protecció Civil envió el miércoles por la noche un mensaje de emergencia a la población a través del sistema ES-Alert, advirtiendo de la peligrosidad del temporal e instando a la ciudadanía a evitar desplazamientos innecesarios y alejarse de zonas inundables como rieras, barrancos o pasos subterráneos.
En una actualización reciente, Protecció Civil ha informado de que el frente se ralentiza en el litoral central y "aumentará las acumulaciones de lluvia en toda esta zona".
Como siempre, cabe recordar que, ante esta situación, se deben extremar las precauciones, evitar los desplazamientos innecesarios y alejarse de zonas inundables como rieras, barrancos y pasos subterráneos.
