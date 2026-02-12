Protecció Civil envía una segunda alerta: "Se levanta la restricción pero precaución máxima"

Protecció Civil de la Generalitat ha enviado una segunda este miércoles a través de un mensaje de Es-Alert de forma generalizada. Lo ha hecho con el protocolo habitual, en todos los dispositivos y emitiendo un sonido, ante la llegada de un episodio de viento en las comarcas del litoral y prelitoral de Barcelona.

En el mensaje, se indica la razón de la alerta, que es por el levantamiento de las restricciones de mobilidad, completamente parada durante el día. Protecció Civil solicita a la población que evite “desplazamientos innecesarios y actividades en el exterior” y recuerda que se han suspendido las actividades escolares, universitarias, deportivas, servicios sociales y sanitarios no urgentes.

"Alerta por fuertes ventoleras en toda Catalunya. Se levanta la restricción de la movilidad, pero se pide precaución en los desplazamientos. Se mantienen suspendidas las actividades educativas, deportivas, sanitarias no urgentes, servicios sociales y al aire libre hasta las 20:00 horas de hoy jueves 12 de febrero", dice el comunicado. El comunicado sigue en inglés.

Meteocat sigue actualizando los avisos

El Servei Meteorológic de Catalunya advierte que esta tarde el viento irá disminuyendo en general, aunque localmente se podrán registrar rachas muy fuertes e incluso algunas extremadamente fuertes.

Para el viernes, se prevén precipitaciones extensas que afectarán a buena parte de Cataluña. El sábado, el viento de componente norte volverá a reforzarse especialmente en los dos extremos de la comunidad, manteniendo las alertas en las zonas más expuestas.