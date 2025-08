La propuesta que Pamela Anderson rechazó de Stallone: un coche de lujo y algo más

Siempre ha sido una de las actrices más populares e icónicas de Hollywood aunque la industria cinematográfica y televisiva nunca le haya tratado especialmente bien. Pamela Anderson fue, durante una época, un juguete roto más de un negocio que ha destrozado muchas vidas. Pero ahora la intérprete vive uno de sus mejores momentos.

Pamela Anderson, conocida especialmente por su papel en 'Los vigilantes de la playa', no solo habría comenzado una relación con Liam Nesson como muchos medios confirman. También ha vuelto a hablar de Sylvester Stallone en el programa 'Watch What Happens Live' y de la propuesta que le hizo el actor y director.

En su última visita a este formato, Pamela Anderson fue preguntada por la supuesta propuesta que el director y protagonista de 'Rocky' le hizo en los años 90: un condominio y un Porsche a cambio de mantener una relación con él.

Unas palabras polémicas que la intérprete dijo en su momento y que vuelve a confirmar ahora, añadiendo una pizca de humor al recordar si, tal vez, otro modelo de coche habría cambiado su decisión: "no, no no, ni con un Shelby Cobra", dijo entre risas.

La propuesta de Stallone

¿Y cuál está siendo el motivo por el que se ha vuelto a rescatar una polémica que ya parecía olvidada? El estreno del documental 'Pamela Anderson: Una historia de amor', un proyecto en el que se cuenta como Sylvester Stallone le propuso ser su "chica número uno"

"Le pregunté si eso significaba que había una número dos, y me dijo que era la mejor oferta que recibiría en Hollywood", relata la actriz.

Como no había amor entre ellos, Anderson se negó a comenzar una relación con Stallone, pero el entorno más cercado del protagonista de 'Rocky' niega la historia, con un portavoz calificando esta historia de "falsa y prefabricada".

Sorprende que Pamela Anderson, después de la polémica protagonizada en el pasado, volviese a hablar sin tabúes de una historia que parecía ya cerrada y olvidada.