La propuesta indecente de la invitada de 'El Hormiguero' a Pablo Motos: "¿Te vienes a mi cama?"

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Plex, entre otros.

El programa ha acogido hoy a las actrices Hiba Abouk y Belinda Washington para presentar su nuevo proyecto profesional: 'Eva y Nicole'. Sin embargo, uno de los mejores momentos de la entrevista ha sido cuando la actriz Belinda le ha propuesto al presentador de 'El Hormiguero' ir a su cama.

En un momento de la entrevista, Motos ha preguntado si han estado alguna vez en una orgía, y, al instante, Belinda ha reconocido que "yo he estado en más de una".

Aparte, ha confesado que en las fiestas que ha estado "había orgías, cuartos oscuros, drogas... todo lo que te puedes imaginar para que los famosos estén a gustito".

Belinda tiene un podcast que se llama 'En-tre sábanas' y Motos se ha interesado en saber cómo surgió la idea, pero la intérprete ha cortado de raíz al presentador de 'El Hormiguero' para hacerle una propuesta irrechazable.

"¿Te vienes a mi cama?", ha preguntado. Sin embargo, el conductor de Atresmedia se ha quedado de hielo y ha respondido: "Yo no hablo en la cama". A lo que Belinda, con una sonrisa, ha reconocido que "ya te encargaré yo que hables. En la cama uno habla más de lo que piensa".

Incluso ha bromeado diciendo: "Me pondré de rodillas para rogártelo". No obstante, Motos ha zanjado el tema explicando que "me encantaría ir, pero cada vez que hablo la lio".