La propuesta de Adrián a María en 'First Dates': "No cariño, imposible"

Este jueves, el restaurante más popular de la televisión recibió a nuevos solteros y solteras que buscaban encontrar el amor. En esta ocasión, fue la oportunidad de Adrián, de Elche, y María, de Murcia.

Los participantes acudieron a 'First Dates' con la intención de conocer a su posible pareja. En primer lugar, el ilicitano revelaba a Carlos Sobera su motivación para acudir al programa:

"Uno de los motivos por lo que me he presentado a First Dates es porque ya estoy cansado de buscar el amor en la noche. Otro es mi madre, que quiere que tenga ya una pareja estable", confesaba Adrián.

Durante la charla con el presentador, Adrián ha explicado que busca una chica con carácter, porque "yo, a veces, me despeándolo y me tienen que marcar el camino adecuado". María, su cita, comentó en su presentación que "cuando me enfado, me enfado... en plan te pego un portazo y ahí te quedas".

En la barra del restaurante, Adrián y María mantuvieron una breve conversación antes de la cena. "No me importa el físico. Parece que me gustan los feos, son graciosos", admitía la murciana.

En la cena, ambos hablaron de sus gustos y preferencias, incluido el estilo de relación que buscan. En este caso, ambos han destacado que no tendrían una relación abierta.

Durante una de las pruebas, Adrián confesaba que su fantasía era "hacerlo con una amiga tuya mientras tú miras". La reacción de la murciana no se hizo esperar, y mostró su desaprobación al instante: "Eso no, no".

Finalmente, la cartagenera ha querido seguir conociendo a su cita. "Me hace reír", añadía María. En cuanto Adrián, también quiso volver a ver la concursante: "Me parece que hemos conectado", expresaba al final.