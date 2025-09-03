Propietarios, atención: así puedes evitar sanciones de hasta 6.000 € por tu vivienda

Si eres propietario de una vivienda, es posible que sepas que, desde 2013, el certificado de eficiencia energética es un documento obligatorio en España para todas las viviendas, ya sean nuevas o de segunda mano. ¿El objetivo? Informar acerca del consumo energético de un inmueble y fomentar la sostenibilidad en el sector inmobiliario.

Sin embargo, todavía existen muchas dudas sobre quién debe tramitarlo, cuáles son las sanciones y quiénes están exentos de esta obligación. ¿Y si las intentamos aclarar en este artículo?

Quién es la persona responsable de tramitar el certificado energético

La normativa establece que cualquier propietario de una vivienda debe contar con este certificado y mantenerlo actualidad. No disponer de él puede conllevar multas de entre 600 y 1.000 euros, mientras que anunciar la venta o alquiler de un inmueble sin mencionar su calificación energética supone sanciones de 300 a 600 euros.

Además, ofrecer información falsa o alterar la calificación del inmueble puede derivar en multas de hasta 6.000 euros.

El propietario es responsable de tramitar, renovar y registrar el certificado. Cuando se vende o alquila la vivienda, también debe proporcionar este documento al comprador o inquilino.

Es probable que ya conozcas cómo se establece la calificación energética: a través de una escala de la A (más eficiente) a la G (menos eficiente). ¿Y sabes qué? A partir de 2030 se exigirá al menos una clase E para poder vender o alquilar cualquier inmueble en España debido a directrices europeas.

¿Quiénes están exentos del certificado energético? La ley exime a ciertos casos específicos como edificios religiosos o monumentos históricos, viviendas que no se alquilen más de 16 semanas al año, inmuebles industriales o agrícolas y construcciones provisionales o edificios en proceso de demolición.