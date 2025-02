La propietaria de una casa okupada en Pontevedra se atrinchera para recuperarla

Los problemas de vivienda en España continúan ocasionando situaciones de todo tipo, y Pilar Pardo, una vecina del municipio de Mos en Pontevedra, lo está viviendo en sus propias carnes. La mujer que ha decidido atrincherarse en su propia casa para recuperarla después de haber sido okupada por inquilinos que se resisten a abandonar la vivienda.

Dado que no ha podido echarlos y se siente desamparada por la ley, Pardo se ha declarado en huelga de hambre. Originalmente, había permitido la entrada de las ahora personas indeseadas en una de sus casas familiares vacías porque sus hijos eran compañeros de colegio, permitiéndoles quedarse por un mes. Sin embargo, el tiempo pasó y permanecieron inmóviles, acumulando basura en la propiedad y generando deudas en el barrio.

Cuando intentó solicitarles que se retirasen, Pardo recibió una negativa, incluso llegando a ser víctima de amenazas y agresiones físicas, según denuncia. Ante estas circunstancias, esperó al momento preciso para colarse en la planta baja a través de una ventana abierta, encerrándose en una pequeña habitación con el objetivo de presionar para que se resuelva el conflicto.

"Desde la Policía me dicen que ellos tienen derecho a estar allí y que yo no puedo hacer nada, es el mundo al revés", explica Pardo. En este contexto, su hijo se siente responsable por haber intercedido para el alojamiento de la familia, pero para Pilar la situación es clara: "Voy a salir de aquí muerta o en camilla, pero no voy a dejar mi casa sin luchar", ha afirmado.