No pronuncies esta frase si no quieres terminar con tu relación

Las relaciones personales requieren de respeto mutuo y buena comunicación. No importa si hablamos de familia, amor o amistad, la responsabilidad afecta con nuestro entorno es fundamental.

Por este motivo, es importante cuidar las palabras que utilizamos al mantener una discusión. En este contexto, hay una frase que provoca la mayoría de rupturas, según una psicóloga de Harvard.

El equilibrio entre ambas personas, sin que una quede por encima de la otra, el apoyo emocional y el respeto, debe estar siempre presente. Las discusiones provocan un cambio en el lenguaje de los individuos, pero hay que recordar el peso de las palabras.

Según la experta, la frase que más rupturas ha provocado es: "ojalá nunca nos hubiéramos conocido".

Estas son algunas de las palabras más dañinas que puedes decir en una relación, según cuenta la doctora Cortney S. Warren, psicóloga formada en la Facultad de Medicina de Harvard.

En su blog, Warren explica que esta frase es suficiente para que una persona la marque como línea roja, sintiéndose despreciada.

Otras de las frases que Warren destaca como motivo de ruptura son "eres patético", "me das asco", "si no tuviéramos hijos ya te habría dejado", "eres una molestia", o "no mereces mi tiempo". Los psicólogos recomiendan evitar las críticas destructivas, aceptando las opiniones y preferencias de la otra persona, estableciendo límites mutuos.