TIEMPO
El pronóstico del Meteocat para los próximos días en Catalunya: así cambiará el tiempo
Aunque hoy será una jornada estable, se prevén cambios de cara a los próximos días
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha publicado su previsión para las próximas horas en la comunidad, anticipando una jornada bastante estable de cara a este jueves, aunque con cambios a partir de mañana.
Si nos centramos en el tiempo del jueves en Catalunya, anticipamos una subida gradual de las temperaturas y cielos que alternarán nubes y sol, con temperaturas máximas que pueden acercarse a los 20 ºC en zonas del litoral y mínimas que bajarán hasta los 3-4 ºC en el Pirineo.
En cuanto al Meteocat, recuerda que, aunque no se prevén fenómenos extremos para esta jornada, ya se adelantan algunos cambios en las condiciones meteorológicas de Catalunya: el viento puede intensificarse en cotas más altas y en zonas de montaña.
¿Cuándo cambiará el tiempo en Catalunya según Meteocat y AEMET?
Tanto Meteocat como la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) insisten en que este viernes 14 de noviembre de 2025 se producirá un importante cambio de tiempo: precipitaciones que llegarán a lo largo del día a prácticamente cualquier punto de Catalunya.
Este tiempo inestable se mantendrá de cara a las próximas jornadas, aunque con menos incidencias que en el resto de España. También bajarán las temperaturas, con máximas que quedarán en torno a los 20-22 grados durante el fin de semana, y por debajo a partir del próximo lunes 17 de noviembre.
Los modelos a largo plazo están dejando caer que el invierno está a punto de llegar en cuanto a meteorología tras unas jornadas bastante estables en las que la meteorología nos ha dejado temperaturas más propias de septiembre que de mediados de noviembre.
Recomendamos que permanezcáis atentos a estos cambios para saber cuándo hay que sacar el paraguas y el chaquetón de vuestros armarios.
