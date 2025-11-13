Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

TIEMPO

El pronóstico del Meteocat para los próximos días en Catalunya: así cambiará el tiempo

Aunque hoy será una jornada estable, se prevén cambios de cara a los próximos días

Tiempo Meteocat

Tiempo Meteocat

David Cruz

David Cruz

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha publicado su previsión para las próximas horas en la comunidad, anticipando una jornada bastante estable de cara a este jueves, aunque con cambios a partir de mañana.

Si nos centramos en el tiempo del jueves en Catalunya, anticipamos una subida gradual de las temperaturas y cielos que alternarán nubes y sol, con temperaturas máximas que pueden acercarse a los 20 ºC en zonas del litoral y mínimas que bajarán hasta los 3-4 ºC en el Pirineo.

En cuanto al Meteocat, recuerda que, aunque no se prevén fenómenos extremos para esta jornada, ya se adelantan algunos cambios en las condiciones meteorológicas de Catalunya: el viento puede intensificarse en cotas más altas y en zonas de montaña.

¿Cuándo cambiará el tiempo en Catalunya según Meteocat y AEMET?

Tanto Meteocat como la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) insisten en que este viernes 14 de noviembre de 2025 se producirá un importante cambio de tiempo: precipitaciones que llegarán a lo largo del día a prácticamente cualquier punto de Catalunya.

Este tiempo inestable se mantendrá de cara a las próximas jornadas, aunque con menos incidencias que en el resto de España. También bajarán las temperaturas, con máximas que quedarán en torno a los 20-22 grados durante el fin de semana, y por debajo a partir del próximo lunes 17 de noviembre.

Los modelos a largo plazo están dejando caer que el invierno está a punto de llegar en cuanto a meteorología tras unas jornadas bastante estables en las que la meteorología nos ha dejado temperaturas más propias de septiembre que de mediados de noviembre.

Noticias relacionadas y más

Recomendamos que permanezcáis atentos a estos cambios para saber cuándo hay que sacar el paraguas y el chaquetón de vuestros armarios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El economista Niño Becerra denuncia la situación de las pensiones en España: 'Se pagan con deuda pública
  2. Así es la espectacular casa de Marc Márquez: “Cuesta unos 10 millones de euros”
  3. Un trabajador de la Seguridad Social, sobre las pensiones: 'Subir un euro a cada una cuesta 140 millones
  4. Confirmado por el Estatuto de Trabajadores: multas de hasta 750 euros a las empresas que no informen a sus empleados de nuevas vacantes
  5. Precio del euríbor hoy, 11 de noviembre de 2025: la cuota desconcierta a los hipotecados
  6. Juan Leo, jubilado tras cotizar durante 45 años: 'Me ha quedado una pensión de 1.600 euros, hay jóvenes que cobran más que yo
  7. El Tribunal Supremo confirma que el tiempo de desayuno y los 15 minutos de descansos al fichar son tiempo de trabajo efectivo
  8. El consejo de José Elías, multimillonario, para ahorrar: 'Hay que proteger el ahorro como la vida

Ander Herrera se sincera como nunca sobre la pubalgia: "Lo recuerdo como un dolor de huevos terrible"

Ander Herrera se sincera como nunca sobre la pubalgia: "Lo recuerdo como un dolor de huevos terrible"

¿Por qué cobramos menos? El sueldo español se estanca y ya está 6.100 euros por debajo de la media europea

¿Por qué cobramos menos? El sueldo español se estanca y ya está 6.100 euros por debajo de la media europea

¿Tienes un tesoro en casa? La moneda de Franco retirada por capricho y por la que pagan una fortuna

¿Tienes un tesoro en casa? La moneda de Franco retirada por capricho y por la que pagan una fortuna

El pronóstico del Meteocat para los próximos días en Catalunya: así cambiará el tiempo

El pronóstico del Meteocat para los próximos días en Catalunya: así cambiará el tiempo

Precio del euríbor hoy, 13 de noviembre de 2025: la cuota continúa su racha alcista y preocupa a los hipotecados

Precio del euríbor hoy, 13 de noviembre de 2025: la cuota continúa su racha alcista y preocupa a los hipotecados

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Borja Iglesias: "Rosalía lo hace todo bien. Escuché su disco con mi pareja tirados en la cama. Nos encantó"

Borja Iglesias: "Rosalía lo hace todo bien. Escuché su disco con mi pareja tirados en la cama. Nos encantó"

Cuándo cobrarán los pensionistas la paga extra de Navidad

Cuándo cobrarán los pensionistas la paga extra de Navidad