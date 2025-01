'La Promesa': Avance del capítulo de hoy, lunes 13 de enero

'La Promesa' es una serie de televisión española ambientada en Córdoba en el año 1913. La ficción se estrenó a principios de enero de 2023 y tanta ha sido su acogida por el público, que RTVE ha renovado por 250 entregas más. Los espectadores pueden disfrutarla de lunes a viernes a las 17:30 horas en TVE.

Jana salva a Manuel, hijo de los Marqueses de Luján, y como agradecimiento, consigue un trabajo en el palacio de La Promesa. El objetivo de la joven es vengarse de la muerte de su madre hace quince años, además de localizar a su hermano desaparecido.

En el capítulo de hoy, Rómulo le explica a Cruz por qué no mató a Leocadia y asegura que no se arrepiente de ello. Manuel intenta que Cruz hable con Catalina para que no se vaya, pero esta se niega y le cuenta a su hermano el plan que urdió Cruz con Pelayo para quitársela de en medio.

Leocadia le aconseja a Jana que no se deje pisotear y cuente con su marido, y esta le cuenta a Manuel los desplantes de su madre. Catalina le pide a Curro que ayude a su padre con la gestión de La Promesa y le asegura a Alonso que ella estará bien.

Ricardo revela a Pía y Rómulo que Petra lo ha contado todo, lo que hace que Pía tome cartas en el asunto. Samuel vuelve del hospital y se instala en La Promesa, pero tiene amargas palabras para María Fernández. Por su parte, Lope y Marcelo consiguen abrir la puerta del pasadizo y se encontrarán con una inesperada sorpresa.