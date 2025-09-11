¿Prohibir conducir solo? Pere Navarro, director de la DGT, habla sobre el futuro de los coches en España

"El futuro del tráfico será compartido… o no será", esta frase de Pere Navarro, director de la DGT, a finales de 2024 lleva muchos meses persiguiendo al dirigente por una duda que surgió en muchas personas: ¿se prohibirá conducir en solitario?

El director de la DGT lo aclara, ¿se podrá conducir solo?

Y de nuevo, Pere Navarro ha querido responder a toda duda mediante una frase que seguramente dará que hablar: "Las estupideces se desmienten por sí solas. ¿A quién se le ocurre pensar que vamos a prohibir ir solo en el coche?"

A pesar de la contundencia del director de la DGT, las dudas surgieron en muchas personas justamente dado que, en Europa, ciertos países presentan restricciones por las cuales se limita el número de pasajeros dependiendo de las circunstancias.

Pero entonces, ¿por qué Pere Navarro hizo esas declaraciones meses atrás? Esencialmente, lo que el director de la DGT estaba planteando era una especie de reto social en base a los datos que se manejan de ocupantes de vehículos.

Un carril Bus-VAO. / ·

Según números de la DGT, hasta el 85% de los desplazamientos que se realizan para acceder a grandes ciudades, muestran cómo muchos conductores se desplazan en solitario hasta sus pertinentes objetivos.

Obviamente, estos comentarios van de la mano de las preocupaciones en cuanto a las emisiones provocadas por los vehículos. Y teniendo eso en cuenta, ahí sí que podrían acabar de adoptarse algunas medidas considerablemente restrictivas.

Si bien el director de la DGT hace énfasis en que se descarta una prohibición general, no cierra la puerta a una limitación de ocupantes por vehículo en ciertas áreas urbanas, buscando así seguir directrices en línea con el Real Decreto sobre Zonas de Bajas Emisiones.

Obviamente, estos comentarios por ahora no materializan ninguna novedad a nivel de ley respecto a los vehículos en España. Sin embargo, puede que Pere Navarro esté dejando las primeras pistas para entender que acabarán llegando cambios.