PLAYA
Está prohibido usar jabón en las duchas de las playas y pueden caerte estas multas si lo haces
No, no puedes utilizar ningún tipo de jabón para asearte en las duchas públicas de las playas, y es una acción multada.
No puedes utilizar jabón, gel o champú (aunque sea de tu propiedad) en las duchas públicas de las playas y, si te pillan haciéndolo, pueden caerte unas multas muy serias. Es algo que se hace comúnmente por desconocimiento de las multas y del peligro que supone hacerlo.
Por qué se multa
Utilizar cualquier tipo de jabón en las duchas públicas supone que aparezcan productos químicos como nitratos y fosfatos, que pueden contaminar el ecosistema marino, haciendo que aparezca un mayor número de algas. Es, verdaderamente, un peligro para el algua y la vida que encontramos en su interior.
Por tanto, no hay mucho más que saber: no se pueden utilizar estos productos en las duchas públicas de las playas. Estos espacios están diseñados únicamente para eliminar la sal y la arena del cuerpo, no son un centro de aseamiento. Además, se puede llegar a saturar el sistema de drenaje.
La Ley de Costas no menciona exlícitamente la prohibición de usar jabones en las duchas de las playas, pero la mayoría de ordenanzas municipales sí que especifican esta prohibición, que está regulada y que se puede sancionar con las multas que ahora mostramos.
Las multas que pueden caer
En caso de que una persona sea vista utilizando jabón en las duchas públicas de la playa, será sancionada con multas que pueden llegar a alcanzar los 750 euros. Esto ocurre, por ejemplo, en ciudades como Alicante, Tarifa y San Sebastián, que especifican claramente esta prohibición.
Y ducharse con jabones no es la única práctica que puede conllevar una sanción económica, ya que tampoco se permite bañar con bandera roja, fumar, llevar mascotas no autorizadas, acampar o poner la música a un volumen demasiado elevado, por ejemplo.
La norma de la ducha es más que comprensible y busca preservar el ecosistema y la vida marina, que es algo que todos debemos respetar y comprender.
