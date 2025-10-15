Prohibido adoptar gatos negros en Halloween: La drástica medida en Terrassa para evitar rituales satánicos

Con la llegada de una de las fechas señaladas del año como Halloween, las personas empiezan a prepararse para celebrar la festividad más aterradora de todas con disfraces, decoraciones con calabazas y figuras de brujas y, en algunos casos, gatos negros, por lo que el Ayuntamiento de Terrassa ha decidido tomar una decisión drástica como prevención: la prohibición de adoptarlos durante hasta que termine la celebración.

Aunque parezca mentira, hay quien busca adquirir un gato pardo para esta época del año y los motivos pueden ser muy variados, aunque ninguno respetable.

Hay gente que lo quiere como un elemento más de decoración para la ambientación de la casa y más tarde los abandona, aunque hay quien va más allá y pretende practicar sacrificios o rituales específicos en unos días en los que la muerte está más presente que el resto del año.

Un gato negro. / Levante-EMV

Según las creencias populares, los gatos oscuros están íntimamente relacionados con la espiritualidad y se cree que son reencarnaciones en algunas culturas. Sin ir más lejos, en Europa se pensaba que estos animales eran brujas reencarnadas y fueron perseguidos.

La medida, impulsada por el Centro de Animales Domésticos de Terrassa, se empezó a aplicar el 1 de octubre y se mantendrá hasta el 10 de noviembre, y se aplica únicamente a los gatos de este color. Sin embargo, pueden ceder los animales en casos donde exista "plena garantía de seguridad y un historial fiable de la persona solicitante".

Lejos de buscar discriminar a los animales, el Ayuntamiento advierte que es "una actuación de protección adicional" que se toma para "garantizar su bienestar" y"promover la sensibilización ciudadana hacia el respeto y la protección de los animales".

Un gato negro bebé. / Patitas&co

Pese a ello, la medida ha levantado alguna duda entre la ciudadanía al no recordar ningún reporte de actos macabros con gatos en especial para estas fechas, aunque es cierto que en el pasado era una práctica más o menos habitual que se aplicaba más a animales de granja como gallinas blancas o corderos.

En Madrid, en cambio, sí que se encontró el cadáver descuartizado de un ternero cerca de un centro comercial en las fechas previas a Todos los Santos del año pasado y se atribuyó a un acto relacionado con prácticas satánicas.