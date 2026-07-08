Programa de San Fermín 2026 hoy, 8 de julio: encierro, corrida de toros y conciertos en las fiestas de Pamplona

Los Sanfermines son una de las fiestas más reconocibles de España y, al mismo tiempo, una celebración con raíces muy antiguas. Su origen no responde a un único acontecimiento, sino a la unión de varias tradiciones que fueron creciendo en Pamplona con el paso de los siglos: los actos religiosos en honor a San Fermín, las ferias comerciales medievales y las corridas de toros. Esa mezcla de devoción, mercado, calle y tauromaquia acabó dando forma a una fiesta popular que hoy desborda cualquier etiqueta.

Durante siglos, las celebraciones se organizaron en octubre, pero en 1591 se trasladaron al 7 de julio, una fecha más amable para la vida festiva en la calle. Desde entonces, Pamplona ha ido construyendo un calendario propio, reconocible por sus ritos y por una manera muy particular de ocupar la ciudad: música, peñas, gigantes y cabezudos, actos religiosos, verbenas, fuegos artificiales, actividades infantiles y una presencia constante del blanco y rojo como código común de la fiesta.

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Entre todos ellos, el encierro es el acto más internacional de los Sanfermines. Cada mañana, del 7 al 14 de julio, corredores y toros recorren las calles del casco antiguo hasta la Plaza de Toros en una carrera breve, peligrosa y cargada de tensión. Su fuerza no está solo en la velocidad, sino en el ritual que lo rodea: el silencio previo, los cánticos a San Fermín, el estallido de los cohetes y la mezcla de precisión, experiencia y riesgo que exige cada tramo.

Festival pirotécnico San Fermín / Archivo

Programa de hoy miércoles 8 de julio en San Fermín 2026