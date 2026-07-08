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SAN FERMÍN 2026

Programa de San Fermín 2026 hoy, 8 de julio: encierro, corrida de toros y conciertos en las fiestas de Pamplona

Consulta el programa completo con todas las actividades en Pamplona durante los Sanfermines 2026

Miles de personas celebran el comienzo de las fiestas de San Fermín durante el chupinazo

Miles de personas celebran el comienzo de las fiestas de San Fermín durante el chupinazo / Eduardo Sanz - Europa Press

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Iker Lloveras

Iker Lloveras

San Fermín

Los Sanfermines son una de las fiestas más reconocibles de España y, al mismo tiempo, una celebración con raíces muy antiguas. Su origen no responde a un único acontecimiento, sino a la unión de varias tradiciones que fueron creciendo en Pamplona con el paso de los siglos: los actos religiosos en honor a San Fermín, las ferias comerciales medievales y las corridas de toros. Esa mezcla de devoción, mercado, calle y tauromaquia acabó dando forma a una fiesta popular que hoy desborda cualquier etiqueta.

Durante siglos, las celebraciones se organizaron en octubre, pero en 1591 se trasladaron al 7 de julio, una fecha más amable para la vida festiva en la calle. Desde entonces, Pamplona ha ido construyendo un calendario propio, reconocible por sus ritos y por una manera muy particular de ocupar la ciudad: música, peñas, gigantes y cabezudos, actos religiosos, verbenas, fuegos artificiales, actividades infantiles y una presencia constante del blanco y rojo como código común de la fiesta.

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Entre todos ellos, el encierro es el acto más internacional de los Sanfermines. Cada mañana, del 7 al 14 de julio, corredores y toros recorren las calles del casco antiguo hasta la Plaza de Toros en una carrera breve, peligrosa y cargada de tensión. Su fuerza no está solo en la velocidad, sino en el ritual que lo rodea: el silencio previo, los cánticos a San Fermín, el estallido de los cohetes y la mezcla de precisión, experiencia y riesgo que exige cada tramo.

Festival pirotécnico San Fermín

Festival pirotécnico San Fermín / Archivo

Programa de hoy miércoles 8 de julio en San Fermín 2026

6:45 — Dianas

La Pamplonesa y grupos de gaiteros.

6:45 — Música de banda

Banda Popular Maestro Bravo. Plaza de Toros.

8:00 — Segundo encierro

Desde la Cuesta de Santo Domingo. Seis toros de Hros. de D. José Cebada Gago.

9:30 — Gigantes y Cabezudos

Salida de la comparsa desde el Palacio de Ezpeleta. Ver recorrido.

11:00 — Ronda jotera

Escuela Navarra de Jotas. Desde Chapitela.

11:00 — Kirolari Sport Kids

Parque de la Media Luna. Espacio deportivo y recreativo.

11:00 — Piragüismo

Molino de Caparroso. Hasta las 13:30.

11:00 — Actividad infantil

Plaza San Francisco. Loperucita y Caperulobo. Colectivo Humo. En el descanso de la Comparsa de Gigantes.

11:30 — ¡Menudas Fiestas!

Plaza de la Libertad. Actividades infantiles. Hasta las 14:00.

11:30 — Encierro Txiki

Desde la Cuesta de Santo Domingo.

11:30 — Birjolastu JuegoRejuego

Parque de la Taconera, zona Larraina. Espacio de juego infantil. Hasta las 14:00.

12:00 — Música en la calle

Txarangas Jarauta 69, Ziripot, Ortzadar y Banda Popular Maestro Bravo. Salidas desde San Gregorio, Frontón Labrit, Descalzos y Plaza Consistorial.

12:00 — Suena a jota

Plaza San José. Escuela de Jotas de Valtierra.

12:00 — Deporte rural

Plaza de los Fueros. Campeonatos y exhibiciones.

12:30 — Ronda jotera

Conjunto Gracia Navarra. Salida desde Avenida Roncesvalles, Monumento al Encierro.

13:00 — Bandas de música

Plaza de la Cruz. Banda de música Harmonie Bayonnaise, Bayona, Francia.

13:00 — Actuación musical

Uxue eta Aitor. Plaza Arriurdiñeta, Txantrea.

17:30 — Desfile de Caballeros, mulillas y banda de música

Desde la Plaza Consistorial hasta la Plaza de Toros.

18:00 — ¡Menudas Fiestas!

Plaza de la Libertad. Actividades infantiles. Hasta las 21:00.

18:00 — Birjolastu JuegoRejuego

Parque de la Taconera, zona Larraina, y Parque del Lago, en el barrio de Mendillorri. Espacio de juego infantil. Hasta las 21:00.

18:00 — Kirolari Sport Kids

Parque de la Media Luna. Espacio deportivo y recreativo. Hasta las 20:30.

18:30 — Segunda corrida de la Feria del Toro

Plaza de Toros.

18:30 — Ronda jotera

Plaza Consistorial. Asociación Navarjota.

19:00 — Música en la calle

Txaranga Galtzagorri. Salida desde la calle Estafeta.

19:00 — Concierto

Civivox Pompelo. Primital Brothers.

19:00 — Danzas

Plaza San José. Orritz Dantza Taldea.

19:00 — Zona Joven

Plaza de los Fueros. Animaciones, juegos, talleres y actuaciones musicales, a partir de 12 años. Hasta las 22:30.

20:00 — Títeres

Plaza de la Libertad. Karolino eta printzesaren bahiketa. Bihar Taldea, en euskera.

20:00 — Verbena

Plaza de la Cruz. Orquesta Mediterráneo. Hasta las 22:00.

20:00 — Teatro

Teatro Gayarre. La Cubana. La cuisine de ma cousine · La cocina de mi prima.

Entradas en taquilla y web.

20:00 — Concierto

Plaza de la Compañía. Burutik.

21:00 — Bailables

Plaza del Castillo. Gaita y txistu.

21:00 — Pasacalles

Avenida Carlos III. Mycomística. Compañía Majareta.

21:00 — Concierto joven

Plaza de los Fueros. Grupo Kimbamba. Hasta las 22:30.

21:00 — Música

Antoniutti. Hasta las 23:00.

21:45 — Toro de fuego

Cuesta de Santo Domingo, Plaza Consistorial y calle Nueva.

23:00 — XXV Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de San Fermín

Fuegos de autor. Ciudadela.

23:30 — Concierto

Plaza de la Compañía. Tarta Relena.

23:30 — Sound Fermín

Plaza de los Fueros. Fiestazo Megastar con DJ Guillem Climent. Hasta la 1:45.

23:30 — Verbena

Plaza de la Cruz. Orquesta Mediterráneo. Hasta la 1:30.

23:30 — Verbena

Antoniutti. Música de orquesta. Jamaica Show. Hasta las 3:00.

23:45 — Concierto

Plaza del Castillo. Motxila 21, 21 aniversario.

00:50 — Concierto

Plaza del Castillo. Brigade Loco.

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