SAN FERMÍN 2026
Programa de San Fermín 2026 hoy, 7 de julio: encierro, corrida de toros y conciertos en las fiestas de Pamplona
Consulta el programa completo con todas las actividades en Pamplona durante los Sanfermines 2026
Los Sanfermines son una de las fiestas más reconocibles de España y, al mismo tiempo, una celebración con raíces muy antiguas. Su origen no responde a un único acontecimiento, sino a la unión de varias tradiciones que fueron creciendo en Pamplona con el paso de los siglos: los actos religiosos en honor a San Fermín, las ferias comerciales medievales y las corridas de toros. Esa mezcla de devoción, mercado, calle y tauromaquia acabó dando forma a una fiesta popular que hoy desborda cualquier etiqueta.
Durante siglos, las celebraciones se organizaron en octubre, pero en 1591 se trasladaron al 7 de julio, una fecha más amable para la vida festiva en la calle. Desde entonces, Pamplona ha ido construyendo un calendario propio, reconocible por sus ritos y por una manera muy particular de ocupar la ciudad: música, peñas, gigantes y cabezudos, actos religiosos, verbenas, fuegos artificiales, actividades infantiles y una presencia constante del blanco y rojo como código común de la fiesta.
Entre todos ellos, el encierro es el acto más internacional de los Sanfermines. Cada mañana, del 7 al 14 de julio, corredores y toros recorren las calles del casco antiguo hasta la Plaza de Toros en una carrera breve, peligrosa y cargada de tensión. Su fuerza no está solo en la velocidad, sino en el ritual que lo rodea: el silencio previo, los cánticos a San Fermín, el estallido de los cohetes y la mezcla de precisión, experiencia y riesgo que exige cada tramo.
Programa de hoy lunes 7 de julio en San Fermín 2026
6:45 — Dianas
La Pamplonesa y grupos de gaiteros.
8:00 — Primer encierro
Desde la Cuesta de Santo Domingo. Seis toros de Fuente Ymbro.
9:30 — Gigantes y Cabezudos
Salida de la comparsa desde el Palacio de Ezpeleta. Ver recorrido.
10:00 — Procesión y Misa de San Fermín
La Corporación, en Cuerpo de Ciudad, recoge al Cabildo en la Catedral de Santa María la Real y se dirige a la Capilla de San Fermín. Misa solemne en honor del Santo, presidida por el Arzobispo de Pamplona y el Cabildo Catedralicio, con la Capilla de Música de la Catedral, el Orfeón Pamplonés y Orquesta de Profesores.
Organista: Julián Ayesa Gorri.
Director: Maestro de Capilla de la Catedral, Ricardo Zoco Lampreabe.
A continuación, regreso a la Casa Consistorial, donde el grupo de danzas Duguna Iruñeko Dantzariak y la Comparsa de Gigantes y Cabezudos bailarán en honor a la ciudad.
11:00 — Kirolari Sport Kids
Parque de la Media Luna. Espacio deportivo y recreativo.
11:30 — ¡Menudas Fiestas!
Plaza de la Libertad. Actividades infantiles. Hasta las 14:00.
11:30 — Birjolastu JuegoRejuego
Parque de la Taconera, zona Larraina. Espacio de juego infantil. Hasta las 14:00.
12:00 — Música en la calle
Txarangas Jarauta 69, Ziripot, Ortzadar y Banda Popular Maestro Bravo. Salidas desde San Gregorio, Frontón Labrit, Descalzos y Plaza Consistorial.
17:30 — Desfile de Caballeros, mulillas y banda de música
Desde la Plaza Consistorial hasta la Plaza de Toros.
18:00 — ¡Menudas Fiestas!
Plaza de la Libertad. Actividades infantiles. Hasta las 21:00.
18:00 — Birjolastu JuegoRejuego
Parque de la Taconera, zona Larraina, y Parque del Lago, en el barrio de Mendillorri. Espacio de juego infantil. Hasta las 21:00.
18:00 — Kirolari Sport Kids
Parque de la Media Luna. Espacio deportivo y recreativo. Hasta las 21:00.
18:30 — Segunda corrida de la Feria del Toro
Plaza de Toros.
19:00 — Música en la calle
Txaranga Galtzagorri. Salida desde la calle Estafeta.
19:00 — Bertsolaris
Plaza San José. Bittori Elizalde, Saioa Alkaiza, Sarai Robles y Sustrai Colina.
Presentadora: Ainhoa Larretxea.
19:00 — Zona Joven
Plaza de los Fueros. Animaciones, juegos, talleres y actuaciones musicales, a partir de 12 años. Hasta las 22:30.
20:00 — Títeres
Plaza de la Libertad. Carolino y la cabeza de dragón. Bihar Taldea, en castellano.
20:00 — Verbena
Plaza de la Cruz. Orquesta Los Aliados. Hasta las 22:00.
20:00 — Concierto
Plaza de la Compañía. Puttaneska, de momento.
21:00 — Bailables
Plaza del Castillo. Gaita y txistu.
21:00 — Pasacalles
Avenida de Carlos III. El pequeño Lilo. Compañía Actúa Producciones.
21:00 — Concierto joven
Plaza de los Fueros. DJ Lady Bueno. Hasta las 22:30.
21:00 — Música
Antoniutti. Hasta las 23:00.
21:45 — Toro de fuego
Cuesta de Santo Domingo, Plaza Consistorial y calle Nueva.
23:00 — XXV Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de San Fermín
Fuegos de autor. Ciudadela.
23:30 — Concierto
Plaza de la Compañía. Frente Cumbiero.
23:30 — Sound Fermín
Plaza de los Fueros. Jorge Cremades. Hasta la 1:45.
23:30 — Verbena
Plaza de la Cruz. Orquesta Los Aliados. Hasta la 1:30.
23:30 — Verbena
Antoniutti. Música de orquesta. La Reina Show. Hasta las 3:00.
23:30 — Concierto
Plaza del Castillo. Bala.
24:00 — Música en la calle
Txaranga Jarauta 69. Salida desde Plaza Consistorial.
00:50 — Concierto
Plaza del Castillo. KOMA.
- Ilia Topuria, antes de su derrota ante Justin Gaethje: 'Lo único que sé es que todo lo que me va a pasar de aquí en adelante va a ser maravilloso
- Manuel: 'Vivo en la calle teniendo un trabajo. Prefiero dormir en la calle y poder comer que estar en una habitación y no hacerlo
- Los conductores coinciden: “Ya no quiero el coche con marchas. Es más fácil y te puedes centrar en ver lo que pasa a tu alrededor”
- Asesinan a la periodista Roxana Guzmán tras un mes secuestrada
- Entrará en vigor: Catalunya ofrece una ayuda mensual de hasta 200 euros a las personas dependientes que esperan su prestación
- José Elías, empresario: 'La solución para que la gente abandone la ciudad y se traslade a los pueblos es bastante sencilla
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Este es el mejor municipio para invertir en Catalunya; no hay control de alquileres y hay buenos salarios
- Joan Manuel Serrat explica su pasión por la bici: 'Yo insistí en seguir un Tour desde dentro