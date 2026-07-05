Programa de San Fermín 2026 hoy, 6 de julio: chupinazo, conciertos y actividades en las fiestas de Pamplona

Ha llegado el día. Aunque la canción se refiera al día 7 como el inicio de las fiestas de San Fermín, es el día 6 cuando el famoso 'chupinazo' sale disparado y estalla en el cielo de Pamplona frente a la abarrotada Plaza Consistorial de Pamplona para dar inicio a las fiestas. Hasta el 14 de julio, el blanco y el rojo teñirán las calles de Iruña con sus gritos de alegría, sus comidas, sus conciertos, sus fuegos artificiales, su ambiente festivo y su magia.

Y es que los Sanfermines son mucho más que una fiesta popular: son el resultado de siglos de tradición religiosa, vida comercial y cultura taurina. Su origen está ligado a los actos en honor a San Fermín, documentados desde antes del siglo XII, a las ferias comerciales medievales y a las corridas de toros que ya se celebraban en Pamplona en el siglo XIV. Aunque en un principio tenían lugar en octubre, en 1591 las celebraciones se trasladaron al 7 de julio, una fecha más propicia para el clima y para la vida en la calle.

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A partir de este chupinazo, Pamplona se transforma en una ciudad tomada por la música, las peñas, los actos religiosos, los gigantes y cabezudos, las verbenas y uno de sus símbolos más conocidos en todo el mundo: el encierro. Esta carrera, cuyo origen se remonta al traslado de los toros hacia la ciudad, ha acabado convirtiéndose en el acto más internacional de los Sanfermines. Cada mañana, corredores y toros comparten un recorrido breve, intenso y lleno de riesgo que resume como pocos momentos la mezcla de tradición, emoción y respeto que define estas fiestas.

Programa de hoy lunes 6 de julio en San Fermín 2026