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SAN FERMÍN 2026

Programa de San Fermín 2026 hoy, 6 de julio: chupinazo, conciertos y actividades en las fiestas de Pamplona

Consulta el programa completo con todas las actividades en Pamplona durante los Sanfermines 2026

Celebración en la Plaza Consistorial de Pamplona del Chupinazo desde el balcón del ayuntamiento de la ciudad, que dio comienzo a los Sanfermines 2025

Celebración en la Plaza Consistorial de Pamplona del Chupinazo desde el balcón del ayuntamiento de la ciudad, que dio comienzo a los Sanfermines 2025 / Jesús Diges / EFE

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Iker Lloveras

Iker Lloveras

Pamplona

Ha llegado el día. Aunque la canción se refiera al día 7 como el inicio de las fiestas de San Fermín, es el día 6 cuando el famoso 'chupinazo' sale disparado y estalla en el cielo de Pamplona frente a la abarrotada Plaza Consistorial de Pamplona para dar inicio a las fiestas. Hasta el 14 de julio, el blanco y el rojo teñirán las calles de Iruña con sus gritos de alegría, sus comidas, sus conciertos, sus fuegos artificiales, su ambiente festivo y su magia.

Y es que los Sanfermines son mucho más que una fiesta popular: son el resultado de siglos de tradición religiosa, vida comercial y cultura taurina. Su origen está ligado a los actos en honor a San Fermín, documentados desde antes del siglo XII, a las ferias comerciales medievales y a las corridas de toros que ya se celebraban en Pamplona en el siglo XIV. Aunque en un principio tenían lugar en octubre, en 1591 las celebraciones se trasladaron al 7 de julio, una fecha más propicia para el clima y para la vida en la calle.

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A partir de este chupinazo, Pamplona se transforma en una ciudad tomada por la música, las peñas, los actos religiosos, los gigantes y cabezudos, las verbenas y uno de sus símbolos más conocidos en todo el mundo: el encierro. Esta carrera, cuyo origen se remonta al traslado de los toros hacia la ciudad, ha acabado convirtiéndose en el acto más internacional de los Sanfermines. Cada mañana, corredores y toros comparten un recorrido breve, intenso y lleno de riesgo que resume como pocos momentos la mezcla de tradición, emoción y respeto que define estas fiestas.

Programa de hoy lunes 6 de julio en San Fermín 2026

12:00 — Chupinazo

Casa Consistorial. Retransmitido por pantallas gigantes en la Plaza del Castillo, Parque de Antoniutti, Plaza de los Fueros, Plaza Yamaguchi, Paseo Anelier y Plaza Arriurdiñeta.

12:00 — Música en la calle

Txarangas Galtzagorri, Ziripot y Banda Popular Maestro Bravo. Salidas desde Antoniutti, Plaza Consistorial y Plaza San Francisco.

13:30 — Festival Folclórico

Plaza de los Fueros. Ciclo de Dantzari Dantza, Arantza y Larrain Dantza – La Era.

Grupos: Amaiur, Ardantzeta, Basakaitz, DanTXaldi, Duguna, Eluntze, Harizti, Iruña Taldea, Larratz, Mikelats, Muthiko Alaiak, Oberena, Ortzadar y Txori Zuri.

17:00 — Gigantes y Cabezudos

Salida de la comparsa desde la Estación de Autobuses. Ver recorrido.

18:00 — Birjolastu JuegoRejuego

Parque de la Taconera, zona Larraina. Espacio de juego infantil. Hasta las 21:00.

18:00 — ¡Menudas Fiestas!

Plaza de la Libertad. Actividades infantiles. Hasta las 21:00.

18:00 — Ronda de Jotas

Escuela de Jotas Manuel Turrillas. Avenida Roncesvalles, Monumento al Encierro.

18:30 — Corrida de rejones

Plaza de Toros.

19:00 — Concierto

Plaza de la Compañía. Odd Signals.

20:00 — Vísperas Solemnes de San Fermín

Iglesia de San Lorenzo, Capilla de San Fermín. Cantadas por la Capilla de Música de la Catedral junto a la Orquesta Sinfónica de Navarra. Se interpretan las tradicionales Vísperas de Mariano García Zalba (1898-1984) y el Magnificat de Fernando Remacha Villar (1898-1984). Este Magnificat pertenece a sus Vísperas, compuestas en 1951 por encargo del Ayuntamiento de Pamplona. Se cumplen, por tanto, 75 años de su estreno.

Organista: Julián Ayesa Gorri.

Maestro de Capilla: Ricardo Zoco Lampreabe.

20:00 — Títeres

Plaza de la Libertad. Baratzeko lagunak. Bihar Taldea, en euskera.

20:00 — Verbena

Plaza de la Cruz. Orquesta Edelweiss. Hasta las 22:00.

20:30 — Música en la calle

Muévete, ven y baila. Avenida Roncesvalles, Monumento al Encierro.

20:30 — Bailables

Plaza del Castillo. Gaita y txistu.

20:30 — Concierto

Plaza de la Compañía. CC: DISCO!

21:00 — Pasacalles

Avenida Carlos III. Robobots. Compañía Actúa Producciones.

21:00 — Música

Antoniutti. Hasta las 23:00.

21:30 — Concierto

Plaza del Castillo. Isabel Aaiún.

21:45 — Toro de fuego

Cuesta de Santo Domingo, Plaza Consistorial y calle Nueva.

22:30 — Concierto

Plaza de la Compañía. Celia Carrera.

23:00 — XXV Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de San Fermín

Fuegos de autor. Ciudadela.

23:30 — Sound Fermín

Plaza de los Fueros. Lucía Salas & J.Beren. Hasta la 1:45.

23:30 — Verbena

Plaza de la Cruz. Orquesta Edelweiss. Hasta la 1:30.

23:30 — Verbena

Antoniutti. Música de orquesta. Versus. Hasta las 3:00.

23:45 — Concierto

Plaza del Castillo. Boney M feat. Maizie Williams.

24:00 — Música en la calle

Txaranga Jarauta 69. Salida desde Plaza Consistorial.

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