El programa 'Aruseros', tajante con la situación de Shakira tras anular varios conciertos: "Parece un poco un zoológico"

El programa 'Aruseros', dirigido por Alfonso Arús, ha analizado la situación de Shakira tras estar viviendo una situación muy compleja, pero que tampoco puede hacer nada ella al respecto. La expareja de Gerard Piqué se ha visto obligada a cancelar diversos eventos programados en el país por motivos de seguridad.

No obstante, Shakira quiso compensar a todos sus seguidores de alguna manera y decidió cantarles varias canciones detrás de unas verjas de seguridad. Un suceso que se ha hecho viral, ya que no suele ser lo más habitual de ver. Las imágenes han llegado al programa 'Aruseros' de La Sexta y no han dudado en compartir su opinión.

En el formato de La Sexta han explicado algunos detalles de los problemas que está teniendo la artista colombiana en Latinoamérica, concretamente en el país de Chile. Uno de los conciertos, se canceló por la salud de la colombiana, pero los restantes se anularon por problemas relacionados con el montaje del escenario, ya que ponían en riesgo la salud de la cantante como de los espectadores.

Al ver las imágenes de Shakira cantando delante de miles de fans, pero con una verja de seguridad para mantener intacta la integridad de la artista, la colaboradora Rocío Cano ha compartido su punto de vista sobre la situación: "Parece un poco un zoológico. Parece la loba que sale".

🔴 SU ESTADIO FUE LA CALLE: Shakira salió con sus músicos y un micrófono a cantarle a sus fan afuera del hotel, luego de que se cancelaran sus dos shows en Chile debido a problemas con su escenografía #Shakira #ShakiraEnChile pic.twitter.com/rv2puFqbS8 — Alee (@SoyAleeOrtiz) March 4, 2025

Durante la intervención, los presentes en el plató de televisión no se han mostrado contentos con la idea de separar a Shakira con una verja. Además, han comparado el contexto como si los fans estuviesen encarcelados en una cárcel. En este mes de marzo, la colombiana continuará con su gira por Argentina, México y Estados Unidos.