¿Tienen los profesores 3 meses de vacaciones de verano? Desmontando un mito

Es raro el verano en el que no vuelve a surgir el mismo debate de siempre. ¿Es verdad que los profesores tienen 3 meses de vacaciones? Y la respuesta es muy clara: no, los docentes no disfrutan de 3 meses de vacaciones en verano por mucho que se trate de una creencia tan extendida.

En primer lugar, el único mes de vacaciones retribuidas que tienen los profesores es agosto tal y cómo aparece reflejado en el Estatuto Básico del Empleado Público, que reconoce 22 días hábiles de vacaciones al año, o lo que es igual, un mes natural. Una normativa que se aplica a todo el profesorado, sin importar si son funcionarios de carrera o interinos.

Entonces, ¿qué sucede con julio, el mes objeto de debate? Aunque no haya clases para los estudiantes, julio no es un periodo vacacional para los docentes. Durante este mes, muchos profesores participan en tribunales de oposición, realizan cursos de formación o están disponibles para cualquier requerimiento de la administración educativa.

Además, los equipos directivos trabajan en la planificación del siguiente curso y mantienen reuniones con las autoridades educativas competentes.

Junio y septiembre son también meses laborales aunque las clases finalicen en la segunda quincena de junio y comiencen en la mayoría de casos a principios de septiembre: los profesores trabajan en tareas administrativas, preparación de programaciones u organización.

Tengamos en cuenta, por supuesto, que el trabajo de un profesor va mucho más allá de las horas dedicadas al alumnado: preparación de clases, corrección de exámenes, adaptación de contenidos a las necesidades particulares de cada alumno...

Y por supuesto, recuerda que un docente no puede elegir libremente sus vacaciones como sí pueden hacer otros empleados públicos, estando obligados siempre a cogerlas en agosto aprovechando el descanso lectivo.