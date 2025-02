Una profesora de Lengua opina sobre las nuevas palabras de la RAE: "Está de moda"

Todas las personas necesitamos del lenguaje para poder comunicar nuestras necesidades, pensamientos y emociones. Las palabras nos ayudan a comprender la vida, dando nombre a realidades. No obstante, la comunicación evoluciona con las diferentes generaciones, y la Real Academia Española debe custodiar estos cambios.

Los académicos son los encargados de actualizar el diccionario, añadiendo las palabras pertinentes. Por este motivo, la creadora de contenido 'Linguriosa' ha compartido su opinión sobre la última actualización de la RAE. La divulgadora lingüística acumula más de 136.000 seguidores en TikTok.

"La RAE ha actualizado su diccionario de la Lengua Española. Tenemos nuevas palabras, tenemos nuevas etimologías o cambios en las etimologías y nuevas acepciones o cambios en las acepciones", comenzaba explicando en la publicación. Para empezar, ha querido destacar que "también ha cambiado la interfaz".

Ya en materia, ha dado paso a los anglicismos: "Ha entrado espóiler, esnórquel, groupie, indie, funk, script...". Sin embargo, también han entrado palabras en otros idiomas: "Tenemos palabras japonesas como umami, aunque nos ha venido a través del inglés, y wasabi, del italiano tenemos una importantísima, que es barista".

Finalmente, la experta ha indicado que "también han entrado palabras como micelar, chiringuito y, tristemente, una palabra que ahora está de moda, dana". Por último, la maestra ha querido cerrar su exposición con un apunte: "El diccionario no sirve para poner las palabras que gustan o no gusta; sirve para poner las palabras que se usan, nos gusten o no".