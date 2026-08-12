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Una profesora de Georgina (32 años) revela cómo era antes de la fama y Cristiano Ronaldo: "Siempre fue supereducada, superbuena alumna y buena compañera. Nadie le ha regalado nada y tampoco le ha gustado que le regalen nada"

La mujer de Cristiano Ronaldo se crió en Jaca (Huesca) y se mudó a Madrid a perseguir su sueño antes de conocer al futbolista

Georgina Rodríguez se crió en Jaca antes de llegar a Madrid en busca de un sueño: ser modelo.

Georgina Rodríguez se crió en Jaca antes de llegar a Madrid en busca de un sueño: ser modelo.

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Pol Langa

Pol Langa

Con 41 años y casi 1.000 goles a sus espaldas, Cristiano Ronaldo ya es un hombre casado y lo único que se ha hecho público del evento es que ya ha ocurrido, con una instantánea de la pareja con sus alianzas puestas, confirmándolo. Nada más.

Su exclusiva y privada boda con Georgina Rodríguez se celebró este fin de semana con un secretismo que llevó a un grupo importante de personas a reunirse en la catedral de Madeira durante el momento en el que se suponía que iban a aparecer los novios.

Sin embargo, las informaciones de la ubicación de la celebración solamente formaban parte de una estrategia para concentrar la atención lejos de la ceremonia real y así evitarse problemas con los curiosos.

Así era Georgina Rodríguez antes de la fama

Aprovechando la ocasión, es un buen momento para recuperar una entrevista que 'El programa de Ana Rosa' hizo a una de las tutoras de la mujer de Cristiano Ronaldo durante su etapa de formación en una academia de baile, Susana Ara, de la que se ha hecho eco la revista 'Lecturas'.

"Georgina tenía unos 4 años cuando entró. Siempre fue supereducada, superbuena alumna y buena compañera. Además, tenía muy buenas condiciones para bailar", compartía la directora de la escuela poco después de conocerse quién era la nueva novia de CR7.

Los detalles desconocidos de la boda de Georgina Rodriguez y Cristiano Ronaldo

Georgina ya es la mujer de Cristiano Ronaldo tras casarse. / ·

Señaló que Georgina tenía más tendencia al modelaje que al baile, por eso se marchó desde Jaca a la capital de España, aunque no fue un camino fácil: "No pudo irse a Madrid porque tuvo otras cosas que contemplar. No lo tuvo fácil, tuvo que irse por sus medios y siendo autosuficiente y pudiéndose mantener", puntualizó.

Finalmente, terminaría trabajando en una tienda de ropa de alta costura, donde conocería al futbolista en 2016 y empezaría una historia de amor que ha culminado en la unión en matrimonio entre los dos: "La gente que realmente ha conocido cómo es a Georgina se ha alegrado. Nadie le ha regalado nada y tampoco le ha gustado que le regalen nada", señalaba Ara.

Georgina durante su etapa en la tienda Gucci en la que conoció a CR7.

Georgina durante su etapa en la tienda Gucci en la que conoció a CR7. / Gtres

Más allá de sus buenas condiciones para la danza y su capacidad para subsistir sola cuando era joven, Georgina ya hace años que no debe preocuparse por estos temas y que tiene la vida solucionada.

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Así, ahora puede dedicarse a sus proyectos personales y a la familia, pues los niños y ella siempre se han llevado bien: "Con los niños siempre ha tenido muy buen feeling. De hecho, aquí en esta academia, cuando ella era más mayorcita había días que se quedaba a ayudarme con los pequeños. No me extraña que le resulte fácil estar rodeada de niños", sentenciaba su exprofesora.

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