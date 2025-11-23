ECONOMÍA
Un profesor de instituto en Catalunya cobra 2.713 euros, 521 euros menos que en el País Vasco
El sindicato denuncia que el profesorado en Catalunya ha perdido más de un 20% de poder adquisitivo en 15 años
Un estudio reciente del sindicato Professors de Secundària (Aspepc·sps) ha revelado que los docentes de secundaria en Cataluña han experimentado una pérdida de poder adquisitivo superior al 21% en los últimos 15 años, específicamente un 21,64% desde 2010.
El informe, titulado Retribuciones de los profesores de secundaria en Catalunya, revela que un profesor de secundaria percibe actualmente 2.713 euros brutos al mes, cifra que contrasta con los 3.234 euros que cobran sus colegas en el País Vasco, la comunidad con los salarios más altos en este sector. Esta diferencia refleja un desajuste de más de 500 euros mensuales, a pesar de que Catalunya tiene un coste de vida elevado.
Los salarios más bajos
Los sindicatos han señalado que, además de la pérdida de poder adquisitivo, los docentes catalanes se encuentran en los últimos puestos del ranking nacional en cuanto a retribuciones, con un salario promedio un 13,5 % inferior al del conjunto del país. Aurora Trigo, delegada de Professors de Secundària, ha reclamado un incremento mínimo del 25% para compensar la situación y asegurar condiciones dignas de trabajo.
La falta de reconocimiento económico también afecta a las tareas adicionales que los docentes realizan de manera habitual, como excursiones, colonias, tutorías o prácticas. Los sindicatos exigen que estas responsabilidades sean remuneradas de forma adecuada, recordando que la calidad educativa depende en gran medida de que los profesores reciban un salario justo por su labor.
Otra de las reivindicaciones es la recuperación de la convocatoria de cátedras de secundaria, que otorgan complementos salariales y prestigio a los docentes con mayor experiencia. Según Ramiro Gil, representante de acción sindical, estas cátedras son fundamentales para motivar a los profesionales y mantener un sistema educativo competitivo y de calidad.
Estrés alto
Los problemas salariales se suman a otras dificultades que enfrentan los docentes en Catalunya. Más de la mitad sufre altos niveles de estrés, un 40% considera que no está preparado para atender a estudiantes con necesidades especiales, y más del 70% percibe que el currículum escolar está desactualizado o desconectado de la realidad.
Ante esta situación, los sindicatos han convocado una manifestación en Barcelona para el 15 de noviembre, con el objetivo de visibilizar la problemática y exigir medidas concretas al Departament de Educació y Formación Profesional de la Generalitat, así como al Parlament y la Síndica de Greuges.
