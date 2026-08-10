Un profesor de inglés analiza las palabras del madrileño Gonzalo García: "Habla con fluidez, confianza, precisión y con un acento muy bueno"

Gonzalo García, el canterano del Real Madrid, ha sido uno de los jóvenes que más sensación ha causado en los últimos años. Y sigue sorprendiendo, pero por ahora no con su fútbol, sino con el nivel de inglés que ha demostrado.

Gonzalo demuestra tener un nivel de inglés muy sólido en este punto

Dado que ahora forma parte del Fulham, conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa, Gonzalo ha tenido que enfrentarse ya a alguna que otra entrevista en inglés. Y acorde a Let's Speak English, hay que elogiar su nivel.

"woowee" es la primera impresión del profesor de Let's Speak English al escuchar a Gonzalo hablar en inglés. "Se disculpa por su acento pero en realidad tiene un acento muy bueno", asegura el profesor.

En particular, hay dos aspectos que destacan desde el primer instante: que Gonzalo utilice la contracción "I'll try" para expresar la forma futura completa "I will try", y que en el propio "try" enfatice ese sonido 'chr' en lugar de pasar simplemente por las letras.

Otro aspecto que demuestra el buen manejo de la pronunciación de Gonzalo es el uso de las erres. En "Sorry", no ejecuta lo que sería el sonido clásico de la doble erre española, sino que suaviza el sonido y, como resultado, queda mucho más natural.

Gonzalo y César Palacios, con la camiseta del Fulham / Fulham

Aunque todo tiene un 'pero'; el profesor señala un error bastante claro de Gonzalo durante la declaración: "My accent is not pretty good". En sí, las palabras expresan adecuadamente el mensaje, pero el problema es que Gonzalo genera una contradicción en el uso.

La forma 'pretty good' se suele utilizar en escenarios en los que se expresa una idea positiva. Sin embargo, en este caso lo que está diciendo justamente es lo contrario: que su inglés no es particularmente bueno en este punto.

En este caso, la formulación que debería haber utilizado es 'My accent isn't that good', o incluso sin la contracción si busca enfatizar todavía más la idea. Dicho esto, para el profesor es bastante irónico dado que su acento sí que es bastante bueno.

Gonzalo García celebra su gol ante el Leganés / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

A pesar de la crítica puntual, el profesor indica que Gonzalo habla "con fluidez, confianza y precisión", y es que en el fragmento analizado se puede apreciar cómo el jugador no duda al hablar, sino que las palabras surgen de forma natural para él.

Y lo más importante que señalan en Let's Speak English es algo que Gonzalo ya hace muy bien: hablar con autoridad. Es decir, demostrando que se tiene confianza en la comunicación de uno mismo a pesar de que las palabras puedan expresar humildad.

En definitiva, si algo es seguro es que Gonzalo no va a tener problemas comunicativos en Inglaterra. En este punto ya demuestra un nivel más que sólido y seguro que no hará más que mejorar con el paso del tiempo y la inmersión lingüística.