Educación
Este profesor explica el secreto detrás de que tus hijos no estudien y no tengan motivación en el colegio
Si han perdido las altas notas que lograron obtener en cursos anteriores, deberías revisar esto
En tiempos donde la educación presenta cada vez más herramientas para facilitar el aprendizaje, una situación paradójica está teniendo lugar de manera recurrente: los jóvenes no se sienten motivados a estudiar ni a cumplir con sus labores académicas.
Sin embargo, de acuerdo con el coach educativo Ricardo Díaz, lo que muchas familias atribuyen a una falta de capacidades o de esfuerzo, en realidad, puede ser atribuido a la forma en que se les ha enseñado a los niños a estudiar.
Tu hijo tiene potencial para sacar buenas notas, lo sabes porque otros años ya lo ha hecho. El problema es que nadie le ha enseñado nunca a estudiar”, indica el profesional en un reciente video publicado en TikTok.
Basándonos en los datos de Díaz, el 90% de los alumnos atraviesa un problema semejante, el cual no tiene que ver con las habilidades del niño sino, más bien, con su deseo de aprender. “Llegan sin ganas de ponerse con las tareas y sin motivación por repasar”, agrega a su explicación.
A partir de lo anterior, el experto en el área desincentiva mecanismos repetitivos como los resúmenes y comportamientos interrogativos hacia su actitud desinteresada para con lo académico, pues asegura que insistir no es una vía adecuada. “No necesitas hacer más resúmenes, tampoco ponerte a preguntarle la lección todos los días”, revela.
En su lugar, Díaz destaca que lo imperativo es un plan claro y conciso que instruya a los jóvenes sobre cómo deben organizarse para estudiar, buscando que el proceso de aprendizaje no sea ni impuesto ni abrumador. El objetivo, detalla, es que los alumnos recuperen la autonomía al decidir cuándo y cómo aprender, de manera que eso ayude a recuperar la motivación.
“Lo que tu hijo necesita es un paso a paso claro que le permita organizarse, estudiar solo y volver a confiar en su capacidad" , insiste, puesto que el resultado más deseable es que los niños creen hábitos de estudio sólidos pero saludables, un logro que solo es posible si se les enseña a aprender en lugar de a solo repetir.
En consecuencia, según Díaz, siendo un problema de motivación, los padres y docentes deben jugar un rol fundamental en ayudar a los jóvenes a que quieran educarse, no imponerles la educación, ya que esto convierte la dinámica académica en una obligación cuyo peso es más grande que el deseo de crecer y desarrollarse.
- Aparece una prueba inédita del crimen de Alcàsser que podría cambiarlo todo
- Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España para los próximos días: 'Un bloqueo anticiclónico
- La inquiokupa y exmujer de un jugador del Real Madrid revela por qué no paga a sus caseros: 'Me la pela
- Un DJ se negó a trabajar con Lamine Yamal y ahora se arrepiente: 'Mi mayor error
- Roberto Brasero avisa del cambio de temperatura en los próximos días: 'Es tiempo de sol y más calor...
- La Policía Nacional desvela cómo puedes coger llamadas de números desconocidos sin miedo: así es el método LAP
- Aída Tomorrow, de Onlyfans, hace público el 'modus operandi' de los futbolistas: 'Mbappé me envió una foto 'bomba' y después la borró
- Fallece Javier Manrique a los 56 años, actor de 'Camerá Café' o 'Mi gran noche'