Este profesor explica el secreto detrás de que tus hijos no estudien y no tengan motivación en el colegio

En tiempos donde la educación presenta cada vez más herramientas para facilitar el aprendizaje, una situación paradójica está teniendo lugar de manera recurrente: los jóvenes no se sienten motivados a estudiar ni a cumplir con sus labores académicas.

Sin embargo, de acuerdo con el coach educativo Ricardo Díaz, lo que muchas familias atribuyen a una falta de capacidades o de esfuerzo, en realidad, puede ser atribuido a la forma en que se les ha enseñado a los niños a estudiar.

Tu hijo tiene potencial para sacar buenas notas, lo sabes porque otros años ya lo ha hecho. El problema es que nadie le ha enseñado nunca a estudiar”, indica el profesional en un reciente video publicado en TikTok.

@ricardodiazcoachi 📌 Te cuento por qué tu hijo no arranca a estudiar solo y ha perdido toda motivación por los estudios… aunque sabes que tiene potencial para sacar buenas notas (porque ya lo ha hecho en otros años). 💡 Tranquila: esto le pasa al 90% de los estudiantes. Tienen capacidades, son trabajadores y constantes… pero cuando llegan de clase no tienen motivación ni ganas de estudiar. ¿El motivo? 🤔 👉 Nadie les ha enseñado realmente a estudiar bien. ❌ No necesitas hacer más resúmenes. ❌ Tampoco ponerte cada tarde a preguntarle la lección. ✅ Lo que tu hijo necesita es un paso a paso claro que le permita organizarse, estudiar solo y recuperar la motivación. 💬 Escribe AYUDA y te envío el esquema para pasar del caos de cada tarde a un plan sencillo y efectivo para que tu hijo aprenda a estudiar por sí mismo. ♬ sonido original - RicardoDiaz-Coaching Educativo

Basándonos en los datos de Díaz, el 90% de los alumnos atraviesa un problema semejante, el cual no tiene que ver con las habilidades del niño sino, más bien, con su deseo de aprender. “Llegan sin ganas de ponerse con las tareas y sin motivación por repasar”, agrega a su explicación.

A partir de lo anterior, el experto en el área desincentiva mecanismos repetitivos como los resúmenes y comportamientos interrogativos hacia su actitud desinteresada para con lo académico, pues asegura que insistir no es una vía adecuada. “No necesitas hacer más resúmenes, tampoco ponerte a preguntarle la lección todos los días”, revela.

En su lugar, Díaz destaca que lo imperativo es un plan claro y conciso que instruya a los jóvenes sobre cómo deben organizarse para estudiar, buscando que el proceso de aprendizaje no sea ni impuesto ni abrumador. El objetivo, detalla, es que los alumnos recuperen la autonomía al decidir cuándo y cómo aprender, de manera que eso ayude a recuperar la motivación.

“Lo que tu hijo necesita es un paso a paso claro que le permita organizarse, estudiar solo y volver a confiar en su capacidad" , insiste, puesto que el resultado más deseable es que los niños creen hábitos de estudio sólidos pero saludables, un logro que solo es posible si se les enseña a aprender en lugar de a solo repetir.

En consecuencia, según Díaz, siendo un problema de motivación, los padres y docentes deben jugar un rol fundamental en ayudar a los jóvenes a que quieran educarse, no imponerles la educación, ya que esto convierte la dinámica académica en una obligación cuyo peso es más grande que el deseo de crecer y desarrollarse.