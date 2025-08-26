Un profesor de autoescuela pone en alerta a todos aquellos que llenan el depósito del coche: "Un peligro"

El coche es el medio de transporte más utilizado en España. Durante el verano, muchas personas deciden irse de vacaciones, y el coche se convierte en la opción ideal, ya que ofrece autonomía propia: no dependes de un horario fijo ni de otras restricciones.

Toda persona que tiene un vehículo propio realiza la misma acción: echar gasolina. No obstante, desde la Autoescuela Merinero advierten que no todo el mundo lo hace de manera correcta, ya que llenar el depósito al máximo puede perjudicarlo gravemente.

El profesor de autoescuela empieza el vídeo, que cuenta con más de 260 mil visualizaciones en TikTok, diciendo que "no es bueno ni recomendable llenar el depósito de gasolina hasta arriba del todo".

"Cuando la manguera salta y nos hace el 'clic' es el momento de parar", advierte a todos los conductores. Sin embargo, señala que "si queremos cuadrar el dinero unos centimillos arriba tampoco hay problema".

Aunque, aconseja que "no apuremos de seguir echando, seguir echando, seguir echando y seguir echando", ya que el principal problema es que "se puede derramar el combustible". El experto recomienda que hay "riesgo de explosión" y "puede ser un peligro".

"Una vez que cerramos el depósito de combustible no hay nada de aire y nada de oxígeno. Ahí hay gases y esos gases están cerrados a presión. Cuando sube la temperatura esos gases tienen que evacuar por algún sitio", comenta. Por ello, expresa que "si lo llenamos hasta arriba del todo no los va a poder echar".

En consecuencia de esta acción, el profesor de autoescuela expone en el vídeo de TikTok que si esto ocurre "el coche puede salir ardiendo o incluso explotar".

A pesar de que exista la posibilidad, el trabajador de Autoescuela Merinero confiesa que "es raro, pero puede suceder".