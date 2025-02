Un profesor de autoescuela explica el reto que pone a sus alumnos: "Si no sabes esto, suspendes"

Con la mayoría de edad, muchos jóvenes se apuntan a la autoescuela para sacarse el carnet de conducir. Es un proceso que recordarán toda la vida, especialmente si han suspendido alguno de los exámenes. Cuando te enfrentas por primera vez a los dichosos test teóricos, te das cuenta de que es algo más complejo de lo que parece.

En el examen teórico se repiten las mismas preguntas que en los ejercicios de prácticas, pero siempre hay alguna que sale con menos frecuencia y que puede provocar una desagradable sorpresa en el alumno. Entre las respuestas, siempre hay dos medidas parecidas que pueden llevar a confusión.

Por este motivo, el tiktoker Alex Requena, creador de 'La Autoescuela Positiva' ha compartido un vídeo con una de las preguntas "más complicadas" del examen teórico. En este caso, el protagonista de la cuestión es un componente electrónico inexistente.

Hablamos del transpondedor sónico, un concepto que según el profesor "si no sabes esto, suspendes". Si no reconoces esta pieza, es normal, se trata de una broma del creador de contenido. De hecho, este componente tiene un nombre digno de ciencia ficción. No obstante, el video deja momentos divertidos por la confusión de los alumnos.