Un profesor de autoescuela avisa a los conductores: "Los puntos del carné de conducir no te los quitan hasta que te llega la notificación a casa"

El carnet de conducir funciona con un sistema de puntos para promover la seguridad y reducir los accidentes de tráfico. Este método hace que cada conductor tenga un saldo inicial, según la antigüedad y el tipo de permiso. Quienes cometen infracciones, son penalizados con una pérdida de puntos.

Cuando el saldo llega a cero, el titular del carnet de conducir pierde el permiso. En España, cuando un usuario aprueba el carnet de conducir tiene 8 puntos en su licencia. A partir de ese momento, si no comete ninguna infracción su saldo puede ir aumentando progresivamente hasta un máximo de 15 puntos.

Permiso de conducir con todos los puntos / Archivo

Por este motivo, no está permitido conducir sin puntos en el carnet. Si un conductor se queda sin puntos, su permiso queda suspendido o anulado hasta que recupere los puntos o tramite un nuevo permiso. Para recuperar el carnet de conducir, la Dirección General de Tráfico puede exigir la realización de un curso de recuperación.

En este contexto, la Autoescuela Almagro (@almagro_autoescuela) ha publicado un vídeo en TikTok planteando la siguiente situación: "Imagínate que vas conduciendo y te queda 1 solo punto. ¿Con 1 solo punto está permitido conducir? Sí, en el culo apretado por si lo perdemos pero está permitido"

Radares en las carreteras / SPORT

"Y ahora pasa lo siguiente: Yo voy conduciendo en mi coche con mi puntito y de repente cometo una infracción y me multan, me quitan cuatro puntos", expone a sus seguidores. En este caso, el profesor de autoescuela aclara que puedes seguir circulando hasta que recibas la notificación de la pérdida de puntos en tu domicilio.

"Porque en el mismo momento que a ti el policía te multa y tu firmas la denuncia, en ese mismo momento, no te quitan los puntos. Los puntos no te los quitan hasta que no llega la notificación a tu casa, a tu correo, a tu buzón, hasta que la cartita no te llega a la casa, no te quitan los puntos", detalla el docente de tráfico.

"Así que si te queda un punto y te quitan cuatro, no tienes que bajarte e irte andando. Tienes todavía un par de meses hasta que te llegue la notificación, ese día ya si te quitan los puntos", sentencia el divulgador. A este respecto, es importante revisar el saldo de puntos en la sede electrónica de la DGT para evitar una sorpresa desagradable.

Para evitar la pérdida de puntos, la autoescuela recomienda realizar cursos de conducción y reciclaje que mejoran la conducta en carretera y ayudan a conocer las nuevas normas de circulación. Es fundamental respetar los límites de velocidad, no conducir bajo efectos del alcohol o drogas y utilizar el cinturón en todo momento.