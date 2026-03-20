¿Cuál es el producto que más roban en los supermercados? La lista de artículos esconde sorpresas

A pesar de las medidas adoptadas por muchos supermercados, incluyendo instalación de cámaras, sistema de detección de artículos robados y especialistas en seguridad, los hurtos dentro de los mismos siguen estando a la orden del día.

Pero, ¿cuál es el producto que más se roba en un supermercado? Evidentemente, lo más evidente es pensar en aquellos cuyo precio sea mayor, pero lo cierto es que las estadísticas revelan algunas sorpresas al respecto.

Así lo dejó caer Elizabeth López en una reciente emisión del programa 'Aruser@os, donde desmontaba un mito importante: hasta hace poco, se pensaba que el aceite se correspondía con el producto más robado en supermercados.

No obstante, esto último es algo que ha cambiado con el paso de los años, llegando a dejar el aceite de oliva en quinta posición de la lista. En su lugar, el artículo más robado tiene que ver con el alcohol.

En segunda posición, encontraríamos un producto muy valorado en nuestra gastronomía: el jamón ibérico. Sin embargo, este no es el único ítem de alimentación que está entre los más robados, dado que el chocolate sería otro de ellos.

Por otro lado, las estadísticas destacan que las personas que protagonizan este tipo de hurtos también tienen como objetivo los productos de salud y belleza que se venden en sus respectivas secciones de los supermercados.

Ante estos datos, surge otra pregunta relevante: ¿cómo se producen estos robos a pesar de las medidas de seguridad impuestas en los supermercados? Según los expertos, estos últimos siguen teniendo muchos puntos ciegos en sus salidas.

Además, hay que tener en cuenta que el trasiego de gente que entra y sale de los mismos hace muy complicado detectar posibles robos y poner dispositivos que los prevengan de forma rotundamente eficaz.