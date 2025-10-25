Trabajamos más, producimos menos: el gráfico que preocupa a Niño Becerra

Uno de los economistas más reputados de España, Santiago Niño Becerra, ha compartido un gráfico en el que muestra su preocupación por el estado actual del país, a pesar de atravesar un momento dulce en lo que respecta al número de personas trabajando.

La clave, tal y como ha apuntado a través de su perfil en X, es que a pesar de que contamos con cifras récord en lo que a número de personas trabajando se refiere, la productividad se sitúa por debajo de la de 1999. Cierra el mensaje con un escueto pero preocupante "muy mal asunto".

Niño Becerra, economista conocido por haber anticipado la gran crisis de 2008, subraya que el país sufre una inflación persistente del 22% en los últimos cinco años y del 31,3% en alimentas básicos, mientras que los salarios no crecen a ese mismo ritmo.

Además, opina que el problema de la vivienda "no quiere resolverse", proponiendo la creación de nuevas ciudades tecnológicas para afrontar la falta de expansión urbana. Desde luego, aunque no ha querido referirse a ello, es evidente que el experto se muestra muy preocupado por lo que pueda pasar en el futuro cercano.

En el gráfico compartido por el economista comprobamos cómo España se compara con otros países europeos en lo que a productividad por hora trabajada se refiere. España tan sólo supera a Italia y, efectivamente, regresa a los mismos valores que en 1999.

Sin embargo, ha habido períodos peores para España en lo que a productividad se refiere, como el que vemos entre 2019 y 2021 o el que abarca desde el año 2005 hasta 2011. Lo preocupante sí se encuentra en las cifras récords de trabajadores, que no concuerdan con esta productividad.

El economista ha puesto, de esta manera, el foco en varios aspectos de España: su productividad, la inflación, el estancamiento de los salarios y la inacción en política de vivienda.