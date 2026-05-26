Problemas para 'El Hormiguero' por la entrevista a Marcos Llorente: "Solicitamos a Atresmedia una rectificación clara"

El pasado martes, 'El Hormiguero', programa presentado por Pablo Motos, decidió invitar a Marcos Llorente, jugador del Atlético de Madrid, para hablar sobre la actual temporada, pero también para explicar cómo es su estilo de vida, algo que siempre genera interés mediático, especialmente entre los más jóvenes.

El exjugador del Real Madrid defendió con firmeza la importancia de evitar el uso de crema solar, llevar gafas de sol amarillas en exteriores y rojas en interiores y seguir estrictamente una dieta paleolítica, todo ello con el objetivo de optimizar su salud y su rendimiento físico.

El presentador valenciano se mostró indignado con el futbolista colchonero, ya que no estuvo de acuerdo con algunas de las afirmaciones que dijo durante la entrevista en 'El Hormiguero'.

La polémica no se ha quedado ahí, pues después de varias quejas, la Asociación Española de Comunicación Científica envió una carta a Atresmedia y 'El Hormiguero' con el objetivo de que se produzca una rectificación desde el formato.

El organismo señaló que "esas enormes audiencias también conllevan una gran responsabilidad, que, a juicio de la Asociación Española de Comunicación Científica (AEC2), no fue ejercida la citada noche. Durante la entrevista con Pablo Motos, Llorente reiteró afirmaciones contrarias a la evidencia científica, que ya había difundido previamente en redes sociales y otros espacios".

"En concreto, puso en duda la relación entre la radiación ultravioleta y el cáncer de piel y la efectividad del uso de crema solar, al afirmar que exponerse al sol desde el amanecer 'prepara la piel y el cuerpo'", expuso la AEC2.

Marcos Llorente no cuenta calorías: "No creo en eso" / Archivo

La asociación puso en valor las correcciones del presentador de 'El Hormiguero', pero avisó: "La AEC2 valora que el presentador de 'El Hormiguero', Pablo Motos, introdujera en la conversación con Llorente algunas objeciones –habló de que 'el daño solar es acumulativo y el 90% de los cánceres de piel vienen por los 20 años de sol de la persona'–. Pero no es suficiente dado el cariz del programa, que situó la evidencia científica y las opiniones personales en el mismo plano de 'debate'".

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Por esta razón, el organismo exigió: "Una rectificación clara, en el mismo formato y franja de audiencia en que se expusieron las declaraciones del futbolista Marcos Llorente; que dicha rectificación esté basada en evidencia científica contrastada y voces expertas en dermatología y oncología; y que el programa adquiera un mayor compromiso con la comunicación científica rigurosa en contenidos relacionados con la salud pública".