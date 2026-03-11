El problema de los testamentos que preocupa a abogados: herencias que llegan demasiado tarde

¿Por qué muchos ciudadanos nos olvidamos de planificar la línea de sucesión con tiempo? La mayoría de expertos a los que preguntes coinciden en lo mismo: la planificación de una herencia evita conflictos familiares y retrasos en el reparto del patrimonio.

La revista Lecturas ha hablado con algunos especialistas y ha recopilado opiniones de lo más interesantes: la notaria María Cristina Clemente Buendía explica que el aumento de la esperanza de vida provoca una situación cada vez más común: "llega un momento en que la gente al final no hereda hasta que el propio hijo tiene 70 años".

Este desfase ocurre cuando los padres viven muchos años y no se han previsto mecanismos que organicen de forma óptima la transmisión del patrimonio. De esta forma, los bienes permanecen intactos durante décadas y los hijos pueden llegar incluso a la jubilación antes de recibir la herencia.

¿Qué dicen los expertos al respecto? Que se trata de una situación que por lo normal no responde ni a la voluntad de los padres ni a la de los hijos. Por ello recomiendan revisar el testamento con suficiente antelación, con el objetivo de aclarar las instrucciones acerca del reparto de bienes.

Imagen de archivo de la firma de un testamento. / Sport

Volviendo al tema que nos atañe, el abogado experto en herencias, David Jiménez, insiste en que adelantarse es fundamental para evitar estos conflictos que pueden acabar muy mal: incluir indicaciones concretas sobre qué bienes recibe cada uno de los herederos reduce los problemas.

¿Y qué hay de nombrar en el testamento a un contador partidor o albacea? Se trata de una figura neutral que ejecuta el reparto de la herencia: pone en marcha el proceso aunque los herederos no estén de acuerdo.

Y por supuesto, cuando estés preparando el testamento, tienes que explicar detalladamente tu situación personal: negocios, segundas residencias, circunstancias económicas especiales (como deudas) pueden influir.

Sin alargar mucho más el texto, es imprescindible planificar con suficiente antelación el reparto de tu herencia para que tus seres queridos disfruten de la mayor tranquilidad cuando ya no estés con ellos.