La obra pendiente de la Sagrada Familia que dependerá de los vecinos de Barcelona

La Sagrada Familia vive un momento histórico: tras 144 años de obras, acaba de culminar su estructura central con la inauguración y bendición de la Torre de Jesucristo (que la convierte en la iglesia más alta del mundo). El templo encara su recta final prevista para la década de 2030.

Esta semana, ha recibido la visita del Papa León XIV. Lo han despedido con un espectáculo de música y luces, tras la bendición por parte del pontífice de la Torre de Jesucristo. Además, varios drones dibujaron en el cielo de Barcelona la imagen del arquitecto Antoni Gaudí (1852-1926) con una de sus citas más célebres: "Primero en amor y después la técnica".

Será una de las obras más bonitas e imponentes del mundo. No obstante, hay un asunto todavía por resolver de cara al futuro: la entrada principal al templo. La Fachada de la Gloria, que fue diseñada por Antoni Gaudí como la entrada principal del templo, para poder construirla tal y como estaba prevista, sería necesario intervenir en los edificios situados frente a la basílica, en la calle Mallorca.

Afectación a vecindario y negociaciones

Este proyecto implicaría una gran transformación del entorno, ya que incluye una amplia plaza y una gran escalinata que afectaría a numerosas viviendas y negocios de la zona. Por este motivo, el plan ha generado un intenso debate entre el desarrollo del monumento y la vida del barrio.

En las últimas semanas, el Ayuntamiento de Barcelona y asociaciones de vecinos han retomado conversaciones para intentar encontrar una solución que permita avanzar sin provocar un impacto excesivo en los residentes. El objetivo es buscar un equilibrio entre patrimonio y convivencia.

Por su parte, la entidad encargada de la construcción insiste en que debe respetarse el diseño original de Gaudí. Considera que la escalinata es una parte fundamental del proyecto y que es necesaria para considerar la basílica completamente terminada.

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Sin embargo, esta postura no está exenta de polémica, ya que la ejecución del plan afectaría a un gran número de personas que viven o trabajan en la zona, lo que ha generado preocupación y oposición vecinal.