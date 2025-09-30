Los "probadores de videojuegos" existen: ¿cuánto cobran los beta testers y cuáles son sus funciones?

Muchos lo hemos soñado de pequeños mientras teníamos un mando en las manos: ojalá ser probador de videojuegos en el futuro. Como si algo así pudiera existir. Y lo cierto es que sí, aunque suelen conocerse como "beta testers" o, simplemente, testers. ¿Cuál es su salario medio en España?

El sueldo medio de un probador de videojuegos en España

Las funciones habituales de un tester de videojuegos suelen incluir la detección de errores y bugs, problemas de doblaje o traducción, fallos de diseño o rendimiento... todo ello rellenando informes detallados para los desarrolladores y trabajando en equipo.

El salario medio de un probador de videojuegos en España va desde los 18.000 a los 25.000 euros brutos anuales, aunque en algunos estudios y posiciones se eleva hasta cerca de los 40.000 euros anuales. Depende de múltiples factores que vamos a desgranar.

Por ejemplo, los trabajadores con más años de experiencia y conocimientos técnicos de QA, desarrollo o testing de videojuegos pueden ver su salario incrementado significativamente. Además, también hay que tener en cuenta que muchos estudios contratan a autónomos y no tienen estos perfiles en nómina.

También influye la localización: ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla y Málaga son las mejor remuneradas dentro de España en el sector de los videojuegos. Trabajar en grandes estudios, multinacionales o para el extranjero vía teletrabajo también puede mejorar el sueldo.

Y es que existe una gran diferencia entre el sueldo medio de un tester de videojuegos en España y en otros países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido o Alemania, donde el salario puede superar los 60.000 euros brutos anuales, alcanzando incluso los 120.000 en puestos más especializados.

No existe una formación específica para poder ejercer como beta tester de videojuegos, pero es recomendable tener conocimientos de informática, programación e incluso desarrollo. Es fundamental el dominio del inglés y habilidades para redactar informes.