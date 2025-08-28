¿Cómo de probable es que vuelva la mili a España?

La creciente tensión bélica en Europa desde que estallara la guerra entre Ucrania y Rusia (y la tensión política entre el país europeo y Estados Unidos) hacen temer a muchas otras naciones la posibilidad de que la guerra se expanda y afecte a más regiones, las cuales tengan que involucrarse.

Sin embargo, en el caso de España, no se encuentra en un ambiente geopolítico tan tenso como para convertir a los civiles en miembros del Ejército. Algo que se haría con el servicio militar obligatorio, más conocido como "la mili".

La mili estuvo aproximadamente dos siglos en activo, siendo un acto obligatorio al que todo hombre debía acudir a la edad de los 18 años e instruirse para el Ejército.

Bajo el gobierno de José María Aznar, se suspendió este servicio militar obligatorio en el año 2001. Lo cual quiere decir que no está derogada por la Constitución, por lo que el hecho de reactivarla sería algo totalmente posible. Sin embargo, poco viable en la actualidad y no entra en los planes ni del Gobierno actual ni de la mayor parte de la oposición.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ya comentó en marzo de 2024 que no volvería el servicio militar obligatorio a España. Era algo que se empezó a plantear por parte de la propia ciudadanía debido al aumento de gasto en defensa y el apoyo a Ucrania, pero la ministra aseguró que eso no significa un giro hacia el militarismo, sino un acto de "responsabilidad ante amenazas reales".

Además, reactivar la mili sería algo poco viable por varias cuestiones como el alto coste económico que supondría formar a miles de personas todos los años y la reestructuración que se tendría que hacer en las Fuerzas Armadas, cuyo modelo actual es más reducido y especializado.