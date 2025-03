El príncipe Guillermo de Inglaterra revela sus supersticiones cuando ve al Aston Villa: "Coloco a los niños en diferentes posiciones"

Estamos más que acostumbrados a ver a diferentes celebridades apoyando algún club de fútbol. En ocasiones, cuesta encontrar la relación entre la persona y la entidad, aunque en otras ocasiones la asociación encaja como anillo al dedo. Un buen ejemplo del primer caso es el actor Timothée Chalamet, quien recientemente se ha dejado ver con una chaqueta del Saint Etienne en una de sus últimas apariciones públicas.

Otro de los famosos que apoyan abiertamente a un club es el príncipe Guillermo de Inglaterra, a quien se le ha podido ver celebrando los goles del Aston Villa desde el palco del Villa Park, en Birmingham. Lo que no se sabía era las supersticiones que tenía durante los días de partido del equipo.

Un habitual en los foros de seguidores

Según ha desvelado él mismo en el medio británico 'The Sun', es un asiduo en foros en internet donde accede con un nombre falso para estar en contacto con el resto de aficionados 'villans': "Me gusta participar en los foros; puedo estar ahí mucho tiempo. Escucho lo que dicen otros fans y les doy mi opinión. Me involucro mucho, sin duda. Es importante tener ese debate", relata.

Comenta que fue precisamente esta camaradería la que le enganchó a seguir al equipo, además de enamorarse del Villa durante una invitación de unos amigos al estadio: "Con la camaradería entre los fanáticos y los cánticos y las canciones, sentí que pertenecía allí. Desde entonces estuve pendiente del Villa, pero al principio no me involucré demasiado. Pero, curiosamente, el descenso del Villa a la Championship en 2016 me despertó aún más interés", explica.

Además, ha tenido unas palabras de apoyo absoluto para el actual entrenador, el español Unai Emery, de quien destaca su lucidez en los detalles y la gestión del vestuario: "Es un excelente entrenador con un gran equipo de apoyo a su alrededor y los jugadores disfrutan jugando para él", comenta.

Las supersticiones y la familia

Como otras familias, Guillermo acostumbra a llevar a su hijo mayor George al estadio para apoyar al equipo, aunque dice no forzar a ninguno de sus tres retoños a seguir al Villa: "Tengo la esperanza de que todos encuentren sus propios equipos con el tiempo", explica al respecto.

El príncipe Guillermo junto a sus tres hijos. / ·

También ha revelado que tiene una serie de supersticiones que necesita seguir para quedarse tranquilo cuando apoya a su equipo y que muchas veces esta afecta a sus hijos: "Si no nos va muy bien, empiezo a moverme por la casa a toda velocidad y a colocar a los niños en diferentes posiciones con la esperanza de que eso cambie nuestra suerte", desvela.

También comenta que cuando ve los partidos desde casa no suele tomarse la cerveza de rigor previa, aunque es algo que le gusta hacer cuando va al estadio: "Si estoy solo en casa con los niños, probablemente no tome la pinta antes del partido, pero tengo un poco de superstición sobre dónde me siento cuando los veo", dice el heredero al trono de Inglaterra.