El primo de Georgina Rodríguez investigado por desenterrar a su hermano y llevarse su cabeza

En el cementerio de Águilas, Murcia, sufrió el martes un macabro suceso. Se trata de un suceso que ocurrió durante la madrugada del miércoles y del que cada vez conocemos muchos más detalles.

Abraham, primo de Georgina Rodríguez, entraba en el cementerio de la localidad y se dirigía hacia el panteón en el que estaba enterrada su familia. Entonces, abrió la tumba de su hermano y lo decapitó. El hombre, que sufre problemas mentales, grabó todo en vídeo y se lo envió a su madre.

La macabra secuencia quedó inmortalizada en un vídeo. "Parece ser que rompió la tumba del hermano, se grabó a sí mismo mientras le cortaba la cabeza al difunto y luego le envío una o varias grabaciones a la madre que fue la persona que alertó sobre lo sucedido". La llamada de la mujer se produjo a las 5.30 horas de la madrugada de este miércoles.

El hermano de Abraham murió hace tres años pero este no habría superado la pérdida de su ser querido y habría caído en una profunda depresión.

"Es una persona que no está bien: tiene problemas psiquiátricos", tal y como aclaran las citadas fuentes de la investigación. De hecho, la Policía Local ha tenido "varias intervenciones" con este vecino -A. H. R.- por "desórdenes públicos" y "discusiones" en el domicilio familiar.

De momento, hay una investigación abierta para esclarecer todos los extremos de lo sucedido. "No se sabe cómo lo hizo para separar el cráneo del cuerpo", subrayan fuentes ligadas al caso.

No se descarta que los terribles hechos ocurridos en el cementerio se salden sin una condena: "Lo ocurrido es una profanación de tumba, aunque se trate de un hermano, pero todavía no está claro que se considere un delito porque para ello es necesario que exista un ánimo de hacer daño y el detenido no tiene la capacidad de discernir entre el bien y el mal, por ser una persona bajo tratamiento psiquiátrico".