Los primeros españoles de la Flotilla ya están de vuelta y cuentan lo que sufrieron en Israel

Varios de los españoles que conformaron parte de la Flotilla ya aterrizó en Madrid durante la tarde del 6 de octubre tras su paso por Israel en un intento de llevar ayuda humanitaria a Gaza.

Destacan entre los llegados el concejal de ERC Jordi Coronas, el diputado de Compromís en las cortes valencianas Juan Bordera y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

En su llegada, los activistas han denunciado malos tratos por parte de las autoridades israelíes. Algunos aseguran haber pensado que incluso acabarían muriendo allí.

El activista Rafael Borrego fue uno de los primeros en declarar lo que él y sus compañeros sufrieron en Israel: "Nos estuvieron humillando durante horas, estuvimos siete horas maniatados con las manos en la espalda. Cuando nos procesaron pasamos por un trato denigrante, nos robaron casi todos los objetos personales", aseguró. "Todo con un trato humillante, se reían en nuestra cara, como si fuéramos menos que animales. Los maltratos físicos y psicológicos han sido repetidos estos días. Nos han pegado, nos han arrastrado, nos han atado de pies y manos, nos han vendado los ojos, nos han insultado, nos han impedido dormir, nos han negado la asistencia médica".

"Denunciamos en todas las formas el tratamiento que han recibido, el secuestro en aguas internacionales, la violación del derecho internacional que sigue el Estado sionista sin ninguna consecuencia, sin ninguna pregunta", ha dicho a El HuffPost Saif Abukeshek, portavoz de la Global Sumud Flotilla.

Actualmente, tres miembros de Podemos siguen retenidos es Israel y se encuentran en huelga de hambre. La líder Ione Belarra denuncia que "el Gobierno está tardando en dar los pasos que la sociedad española está exigiendo".